Najveći svjetski 'dating' show stiže u regiju: Traže se samci za avanturu života na Tenerifima

Sunce, ljubav i luksuzna vila

Koncept showa temelji se na grupi atraktivnih samaca, takozvanih 'otočana', koji borave u raskošnoj vili na egzotičnim Tenerifima, potpuno izolirani od vanjskog svijeta. Pod budnim okom kamera, oni se upoznaju, flertuju i stvaraju veze, a cilj je ostati u paru. Naime, u svijetu 'Love Islanda' biti samac znači rizik od ispadanja iz showa i gubitka prilike za osvajanje novčane nagrade.

Tijekom boravka u vili, natjecatelji sudjeluju u raznim igrama i izazovima koji testiraju njihovu fizičku i mentalnu spremnost, ali i kemiju s partnerom. Dinamiku neprestano mijenjaju dolasci novih kandidata, što jamči dramu i neočekivane preokrete.

Kako do vile iz snova?

Prijaviti se mogu sve punoljetne osobe iz regije koje su slobodne, a producenti navode kako su idealni kandidati 'mladi ljudi do 30 godina, željni avanture, zabave i ljubavi'. Jedini preduvjet za ulazak je status samca, a zainteresirani moraju ispuniti detaljnu online prijavnicu.

Osim osnovnih podataka, od kandidata se traži da navedu profile na društvenim mrežama, otkriju detalje o prijašnjim vezama i očekivanjima od budućeg partnera. Prijava mora sadržavati i dvije fotografije - portret i fotografiju u kupaćem kostimu.

Gledatelji imaju glavnu riječ

Ono što 'Love Island' izdvaja od drugih sličnih formata jest ključna uloga gledatelja. Publika će putem posebne aplikacije moći u stvarnom vremenu utjecati na tijek događaja u vili, odlučivati tko ostaje, tko odlazi, a ponekad čak i tko s kim postaje par. Na samome kraju, upravo će gledatelji svojim glasovima odabrati pobjednički par.

Show koji je u Velikoj Britaniji postao najgledaniji program u povijesti kanala ITV2 emitirat će se na platformi Voyo. Prijave su otvorene do prvog rujna, stoga ako ste spremni za vruće ljeto i iskustvo koje se pamti cijeli život, ovo je vaša prilika. Imate li hrabrosti zaljubiti se? Prijavi se na linku: loveisland.hr.