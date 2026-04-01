Mislite da poznajete igru? Druga sezona Traitorsa UK mijenja pravila

Kultna voditeljica Claudia Winkleman ponovno je otvorila vrata mističnog škotskog dvorca Ardross za 22 nova natjecatelja u drugoj sezoni 'Traitors UK', no ovoga puta pravila su se promijenila.

Više od običnog nastavka

Producenti su bili svjesni da nova postava natjecatelja dolazi s predznanjem, misleći da su naučili sve trikove iz prve sezone. Upravo zato, cilj je bio razbiti sva očekivanja. Kako je i sama voditeljica poručila igračima na samom početku: 'Mislite da znate kako ova igra funkcionira? Ne znate.' Ova sezona obećava da će čak i najvjerniji fanovi biti na iglama, jer ništa nije onako kako se čini. Svaki element igre, od odabira Izdajica do dinamike za okruglim stolom, osmišljen je kako bi unio svježu dozu paranoje i neizvjesnosti.

Poznate zidine, nova pravila

Iako se radnja ponovno odvija u poznatom dvorcu, mnogi ključni elementi su izmijenjeni. Oružarnica (Armoury), sigurno mjesto gdje su se u prvoj sezoni osvajali štitovi za imunitet, više ne postoji. Umjesto nje, uvedena je kuhinja kao novo poprište tajnih razgovora i kovanja zavjera.

Promijenjen je i način na koji se dolazi do imuniteta. Štitovi koji štite od noćnog 'ubojstva' sada se mogu osvojiti isključivo tijekom misija, što stvara novu dilemu: hoće li natjecatelj doprinijeti zajedničkom nagradnom fondu ili će igrati za vlastitu sigurnost? Ova promjena unosi novu razinu strategije i nepovjerenja, jer svaki potez može biti protumačen kao sebičan ili sumnjiv.

Epske misije i veći ulozi

Misije u drugoj sezoni opisane su kao 'epske' i daleko zahtjevnije nego prije. Osmišljene su da natjecatelje iscrpe ne samo fizički, već i mentalno, čime se pojačava pritisak i potiče stvaranje pukotina unutar grupe. Ulozi su veći no ikad, a nagradni fond koji može doseći i do 120.000 funti čini borbu između Vjernih i Izdajica još žešćom.

Druga sezona 'Traitors UK' nije samo nastavak - to je potpuno novo iskustvo koje testira granice povjerenja, odanosti i ljudske psihologije. Pripremite se za igru u kojoj nitko nije siguran i u kojoj je jedino pravilo da pravila ne postoje.