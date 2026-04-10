TURSKA AKCIJA /

Upoznajte Marašlija: Tihi junak slomljene duše

Upoznajte Marašlija: Tihi junak slomljene duše
Foto: voyo

U svijetu turskih serija, gdje često dominiraju glamurozni protagonisti, pojavio se lik koji je osvojio publiku svojom šutljivošću i kompleksnošću.

10.4.2026.
11:38
Hot.hr
Celal Kün, poznatiji kao Marašli, bivši je specijalac koji nakon tragičnog ranjavanja kćeri napušta službu i otvara antikvarijat. No, iza fasade mirnog knjižara krije se čovjek čelične volje, vođen potragom za pravdom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Više od stereotipa anatolijskog muškarca

Na prvi pogled, Marašli utjelovljuje stereotip snažnog i časnog anatolijskog muškarca, pomalo grubog i neiskvarenog vrijednostima metropole. Međutim, scenarist Ethem Özışık stvorio je lik s neočekivanom dubinom. Iako je brutalno iskren i ne mari za ljubaznost, Marašli je istovremeno čovjek koji cijeni poeziju, glazbu i književnost. Ta slojevitost razbija predrasude i pretvara ga iz karikature u višedimenzionalnu osobu, čime se serija izdiže iznad uobičajenih akcijskih drama.

Foto: voyo

Mračni antiheroj s dušom pjesnika

Njegov karakter uvelike podsjeća na klasične antiheroje. On je šutljiv, mračan i često djeluje izvan granica zakona kako bi zaštitio one do kojih mu je stalo. Njegova traumatična prošlost, obilježena nasilnim ocem i vojničkim ožiljcima, oblikovala ga je u povučenog čovjeka koji se bori s vlastitim demonima. Glumac Burak Deniz vješto ga je portretirao kao 'okorjelog vojnika, ožalošćenog oca i anđela osvete'. Iako je njegova vanjština gruba, gotovo poput zvijeri iz bajke, njegova djela otkrivaju pravednost i duboku empatiju.

Foto: voyo

Ključna osobina koja pokreće Marašlija jest nepokolebljiva odanost. Njegova misija počinje kao osveta za ranjenu kćer Zeliş, koja je središte njegova svijeta. Ta se odanost kasnije prenosi i na Mahur Türel, fotografkinju koju isprva nevoljko štiti. Kroz njihov odnos, on se polako otvara i pokazuje da je, unatoč svemu, spreman riskirati vlastiti život za ljubav i sigurnost bližnjih. Upravo ta kombinacija sirove snage i nesebične odanosti čini ga uvjerljivim i pamtljivim tihim junakom.

Foto: voyo

Marašli nije savršen junak. On je ranjen čovjek koji utočište pronalazi u stihovima i tišini svog antikvarijata. Njegova borba nije samo protiv vanjskih neprijatelja, već i protiv vlastite prošlosti. Zbog te ljudskosti i kompleksnosti, postao je jedan od najupečatljivijih likova suvremene turske produkcije, dokazujući da pravi heroji ne govore puno - oni djeluju. Seriju 'Marašli' gledaj na platformi Voyo.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
