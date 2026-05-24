Mali izviđači: Kako s malih ekrana zakoračiti u veliku avanturu u prirodi

Od televizije do stvarnog iskustva

Izviđaštvo je mnogo više od samog učenja vještina preživljavanja. To je pokret koji djeci i mladima nudi cjelovit razvoj, potičući ih da razvijaju svoje tjelesne, umne, društvene i duhovne potencijale. Kroz igru i rad u malim grupama, djeca uče o odgovornosti, timskom duhu i prijateljstvu. Umjesto natjecanja protiv drugih, cilj je uvijek pobijediti samoga sebe. U Hrvatskoj, s tradicijom dužom od jednog stoljeća, krovna organizacija je Savez izviđača Hrvatske , član svjetskih skautskih organizacija koji godišnje u svojim programima okuplja više od 20.000 djece i mladih. Izviđaštvo je otvoreno za sve, bez obzira na fizičke predispozicije.

Kako se uključiti u izviđače?

Put od gledatelja do aktivnog člana vrlo je jednostavan. Učlanjenje se provodi putem lokalnih izviđačkih udruga koje djeluju diljem zemlje. Dovoljno je pronaći najbližu udrugu i javiti im se. Proces obično uključuje ispunjavanje pristupnice uz suglasnost roditelja. Diljem Hrvatske djeluje velik broj udruga, a neke od poznatijih su Turopoljska udruga skauta 'Tur' u Velikoj Gorici, Odred izviđača 'Sirius' u Varaždinu, Skautski klub 'Split' u Splitu ili Odred izviđača '3. Maj' u Rijeci. Svaka udruga ima svoje tjedne susrete na kojima se uče vještine, ali i organizira mjesečne izlete, zimovanja i ljetna logorovanja, koja su vrhunac godine. Važno je naglasiti da izviđač treba željeti sudjelovati, a ne morati. Prvi mjesec je često probni, bez obveza, kako bi dijete vidjelo sviđa li mu se društvo i program.

Za sve one koji žele napraviti prvi korak, propuštene epizode 'Malih izviđača' dostupne su na platformi Voyo, u sklopu Voyo Kids profila. To je idealna prilika da se cijela obitelj okupi i potakne djecu na istraživanje prirode i stvaranje nezaboravnih uspomena.