Love Island Adria: reality u kojem publika ima glavnu riječ

Love Island Adria: reality u kojem publika ima glavnu riječ
Foto: RTL

'Love Island Adria' uskoro stiže na platformu Voyo i donosi jednu od najpopularnijih dating emisija na svijetu u potpuno novom, regionalnom izdanju.

21.4.2026.
12:06
Hot.hr
RTL
Ovaj globalni fenomen ITV Studios-a po prvi put dolazi na naše prostore, donoseći spoj romantike, drame i interaktivnog televizijskog iskustva.

Interaktivni reality show u kojem gledatelji odlučuju o svemu

Za razliku od klasičnih reality emisija, 'Love Island Adria' stavlja gledatelje u samo središte događanja. Publika neće samo pratiti odnose u luksuznoj vili, već će putem aplikacije u stvarnom vremenu imati izravni utjecaj na tijek showa.Gledatelji će moći odlučivati: tko ostaje u vili, tko napušta show, pa čak i koji se parovi formiraju. Svaki glas ima važnost, a odluke publike mogu potpuno promijeniti tijek igre.

 

Ljubav, strategija i borba za 50.000 eura

U egzotičnoj vili, natjecatelji iz cijele regije suočit će se s izazovima koji kombiniraju emocije, strategiju i međuljudske odnose. Dok se razvijaju romantične veze i stvaraju neočekivani savezi, sudionici se bore i za glavnu nagradu od 50.000 eura.

Upravo ta kombinacija ljubavi i natjecanja čini 'Love Island Adria' napetim i nepredvidivim reality showom.

 

'Love Island' je već godinama jedan od najgledanijih reality formata u svijetu. Njegov uspjeh temelji se na autentičnim emocijama, dramatičnim preokretima i snažnoj interakciji s publikom. 'Love Island Adria' nastavlja tu tradiciju, ali donosi i novu dimenziju – još veću uključenost gledatelja koji aktivno oblikuju priču.

 

Prijave za sudjelovanje u 'Love Island Adria' su otvorene, a zainteresirani se mogu prijaviti putem službene stranice: loveisland.hr.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
