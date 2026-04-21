Love Island Adria: reality u kojem publika ima glavnu riječ

Ovaj globalni fenomen ITV Studios-a po prvi put dolazi na naše prostore, donoseći spoj romantike, drame i interaktivnog televizijskog iskustva.

Interaktivni reality show u kojem gledatelji odlučuju o svemu

Za razliku od klasičnih reality emisija, 'Love Island Adria' stavlja gledatelje u samo središte događanja. Publika neće samo pratiti odnose u luksuznoj vili, već će putem aplikacije u stvarnom vremenu imati izravni utjecaj na tijek showa.Gledatelji će moći odlučivati: tko ostaje u vili, tko napušta show, pa čak i koji se parovi formiraju. Svaki glas ima važnost, a odluke publike mogu potpuno promijeniti tijek igre.

Ljubav, strategija i borba za 50.000 eura

U egzotičnoj vili, natjecatelji iz cijele regije suočit će se s izazovima koji kombiniraju emocije, strategiju i međuljudske odnose. Dok se razvijaju romantične veze i stvaraju neočekivani savezi, sudionici se bore i za glavnu nagradu od 50.000 eura.

Upravo ta kombinacija ljubavi i natjecanja čini 'Love Island Adria' napetim i nepredvidivim reality showom.

'Love Island' je već godinama jedan od najgledanijih reality formata u svijetu. Njegov uspjeh temelji se na autentičnim emocijama, dramatičnim preokretima i snažnoj interakciji s publikom. 'Love Island Adria' nastavlja tu tradiciju, ali donosi i novu dimenziju – još veću uključenost gledatelja koji aktivno oblikuju priču.

Prijave za sudjelovanje u 'Love Island Adria' su otvorene, a zainteresirani se mogu prijaviti putem službene stranice: loveisland.hr.