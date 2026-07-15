Ljubav, razum i osveta: Sve o seriji koja je osvojila publiku pričom o osveti i staroj ljubavi

U središtu je Esra, žena koja se nakon bolnog razvoda odlučuje na osvetu bivšem suprugu Ozanu, no sudbina ima drugačije planove.

Od propalog braka do milijunskog carstva

Radnja započinje dvije godine nakon što se Esra Erten (Burcu Özberk) razvela od inženjera Ozana Korfalıja (İlhan Şen). Njihov brak, koji je Esra smatrala 'logičnim' potezom za bijeg od financijske nesigurnosti, raspao se pod teretom siromaštva. To se dogodilo kada je Ozan dao otkaz kako bi razvio vlastitu softversku aplikaciju. Dok je on slijedio snove, Esra je radila više poslova kako bi platila račune, što je dovelo do kraha. Dvije godine kasnije, Esra je konobarica koja jedva spaja kraj s krajem, a Ozan je postao hladan, arogantan i nevjerojatno bogat direktor tehnološke tvrtke, upravo zahvaljujući aplikaciji zbog koje su se i rastali. Njegovo lice je na svim naslovnicama, a Esra, povrijeđenog ponosa, kuje plan: zaposlit će se u njegovoj tvrtki i natjerati ga da se ponovno zaljubi u nju, samo da bi ga onda ona ostavila.

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Zapleti, intrige i sporedni likovi

Ulaskom u Ozanov svijet, Esra shvaća da osveta neće biti jednostavna. Ozan je ispunjen bijesom, uvjeren da ga je ostavila isključivo zbog novca. Njihov odnos pretvara se u bojno polje prepuno sarkazma i pritajenih osjećaja. Priču dodatno kompliciraju sporedni likovi: Ozanov partner Çınar Yılmaz (Burak Yörük), koji se zaljubi u Esru, te njegova sestra Çağla (Melisa Döngel), koja je zaljubljena u Ozana i čini sve kako bi eliminirala Esru. Serija obiluje dramatičnim preokretima, od lažnih optužbi za špijunažu i sukoba njihovih obitelji do Çağline manipulacije s lažnom trudnoćom. Radnja doživljava vrhunac s četverogodišnjim skokom u budućnost, nakon kojeg otkrivamo da su se životi glavnih junaka drastično promijenili, uvodeći nove tajne i izazove koji testiraju mogu li Esra i Ozan ikada pronaći put natrag jedno drugome.

Foto: TMDB

Iza kulisa i odjek kod publike

Serija, producirana od strane No:9 Productions, adaptacija je popularne južnokorejske drame 'Cunning Single Lady'. S emitiranjem je započela u lipnju 2021. i zaključena je nakon 42 epizode u travnju 2022. Iako je u početku osvojila publiku toplinom i humorom, neki su gledatelji smatrali da je u kasnijim epizodama postala repetitivna, s pričom koja gubi na originalnosti. Kritike su se ponekad odnosile i na dodavanje i brzo uklanjanje sporednih likova. Unatoč tome, kemija između glavnih glumaca, Burcu Özberk i İlhana Şena, bila je ključni faktor uspjeha i razlog zašto su gledatelji ostali vjerni seriji do samoga kraja.

Foto: TMDB

'Ljubav, razum i osveta' na kraju postavlja pitanje: može li ljubav dobiti drugu priliku unatoč povrijeđenom ponosu, pogrešnim odlukama i logici? Kroz smijeh, suze i brojne intrige, serija nudi eskapističku, ali i dirljivu priču o dvoje ljudi koji moraju ponovno naučiti vjerovati jedno drugome, dokazujući da je put do oprosta često kompliciraniji od same osvete.