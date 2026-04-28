Nova faza 'Igre chefova': timovi su podijeljeni, kreće napeto natjecanje

Nova faza ‘Igre chefova’: timovi su podijeljeni, kreće napeto natjecanje
Foto: Voyo

Nakon završetka selekcijskog dijela, Igra chefova ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu – timsko natjecanje koje donosi jasna pravila, sve veći pritisak i borbu za vrijednu nagradu.

28.4.2026.
13:29
U završnicu 'Igre chefova' ušlo je top 18 kandidata koji se raspoređuju u tri tima, a svaki tim vodi jedan od chefova mentora. Od tog trenutka natjecatelji više ne kuhaju samo za sebe, već i za uspjeh cijelog tima, što dodatno naglašava važnost suradnje, komunikacije i strategije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natjecanje se dalje odvija kroz niz kulinarskih izazova u kojima se timovi međusobno natječu. Svaki zadatak testira različite vještine – od tehničke preciznosti i brzine do kreativnosti i organizacije rada pod pritiskom. Nakon svakog izazova, tim koji ostvari najslabiji rezultat suočava se s eliminacijama. Upravo tada članovi tog tima ulaze u dodatni, često individualni izazov u kojem jedan ili više natjecatelja napušta show.

Nova faza ‘Igre chefova’: timovi su podijeljeni, kreće napeto natjecanje
Foto: Voyo

Kako epizode odmiču, broj kandidata će se postupno smanjivati, a konkurencija postati sve jača. U završnim fazama natjecanja očekuju se još zahtjevniji zadaci, kao i individualne borbe koje će odlučiti tko će izboriti mjesto u samom finalu.

Glavna nagrada za koju se svi bore je titula pobjednika prve sezone Igre chefova, koja sa sobom nosi prestiž, priznanje u kulinarskom svijetu, ali i vrijedne nagrade poput profesionalne opreme – uključujući i set vrhunskih noževa koji simboliziraju ulazak među najbolje.

Nova faza ‘Igre chefova’: timovi su podijeljeni, kreće napeto natjecanje
Foto: Voyo

Igra chefova tako kombinira timski duh i individualnu izvrsnost, a pobjednik će biti onaj koji uspije zadržati hladnu glavu, pokazati najviše znanja i prilagoditi se svim izazovima koje natjecanje donosi.

Nova faza ‘Igre chefova’: timovi su podijeljeni, kreće napeto natjecanje
Foto: Voyo

Nove epizode showa 'Igra chefova' dostupne su na Voyo, gdje ih možete gledati prije svih, dok se na RTL-u emitiraju od ponedjeljka do srijede u 21:15.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
