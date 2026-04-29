Divlja salsa: Zaplešite na Međunarodni dan plesa uz film koji slavi strast i drugu priliku

Ako tražite inspirativan i urnebesno zabavan film koji utjelovljuje duh plesa, Voyo donosi idealan prijedlog – britansku romantičnu komediju 'Divlja salsa' iz 2014. godine. To je priča koja će vas nasmijati, dirnuti i možda potaknuti da i sami napravite prve plesne korake.

Ideja rođena iz tajnog sna

Film prati Brucea Garretta (Nick Frost), nekadašnje plesačko čudo koje je prije 25 godina odustalo od salse nakon traumatičnog incidenta. Danas je izvan forme, bez ljubavi i na poslu koji ne voli. No, dolazak nove, pametne i prekrasne američke šefice Julije (Rashida Jones) budi u njemu davno zaboravljenu strast. Ono što 'Divlju salsu' čini posebnom jest činjenica da je ideja potekla od samog Nicka Frosta. 'Mislim da sam potajno oduvijek gajio taj san. Želio sam biti plesač', priznao je Frost u jednom intervjuu. Ideja mu se mjesecima motala po glavi dok je jedne večeri, 'malo pripit',, nije u dugačkom emailu poslao svojoj producentici. 'Bilo je to kao da sam serijski ubojica koji želi biti uhvaćen', našalio se glumac.

Sedam mjeseci spartanskog treninga

Kako bi se pripremio za ulogu Brucea, Frost je prošao kroz nevjerojatno zahtjevan trening. Punih sedam mjeseci, svaki dan je vježbao po sedam sati. 'Bila je to najiscrpljujuća stvar koju sam ikada radio, ne samo fizički, već i mentalno', izjavio je Frost. Inzistirao je na tome da sam izvede sve plesne točke, bez pomoći dvojnika. Smatrao je da je upravo u tome čar glume - postati netko drugi. Njegova predanost vidljiva je u svakom koraku, a rezultat je autentična izvedba koja filmu daje srce.

Zvjezdana ekipa i pismo ljubavi salsi

Osim Frosta i šarmantne Rashide Jones, glumačku ekipu čine neka od najvećih imena britanske komedije. Chris O'Dowd briljira kao Drew, Bruceov iritantni kolega i suparnik, dok Oscarom nagrađena Olivia Colman glumi njegovu sestru. U ulozi Bruceovog starog mentora pojavljuje se legendarni Ian McShane. U filmu se na trenutak pojavljuje i Frostov dugogodišnji suradnik Simon Pegg, u cameo ulozi koja nije bila planirana, već je nastala spontano na setu. Frost je naglasio kako je bilo važno da film ne ismijava ples, već ga slavi. 'Salsa zajednica me primila raširenih ruku. Bilo im je važno da znaju da je ovo ljubavno pismo salsi', rekao je.

Poruka filma, sažeta u sloganu 'Pravi muškarci plešu', jest da nikada nije kasno ponovno otkriti svoju strast i da je upravo ta strast ono što nas čini privlačnima. 'Divlja salsa' nije samo priča o osvajanju djevojke, već o ponovnom pronalaženju samoga sebe. Ako tražite film koji je istovremeno smiješan, topao i inspirativan, ne tražite dalje. Upalite Voyo i proslavite Međunarodni dan plesa uz ritmove salse.