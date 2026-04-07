Kako u moru dezinformacija vjerovati znanosti i uzeti zdravlje u svoje ruke?

U digitalnom dobu, kada smo preplavljeni informacijama, ovogodišnja tema važnija je no ikad i postavlja ključno pitanje: kako razlikovati provjerene činjenice od opasnih dezinformacija i kome vjerovati kada je riječ o našem zdravlju?

Zajedno za zdravlje. Stanimo uz znanost

Službena tema za 2026. godinu, 'Zajedno za zdravlje. Stanimo uz znanost', izravno odgovara na jedan od najvećih izazova modernog društva. Kampanja naglašava važnost odluka utemeljenih na dokazima i potiče na jačanje povjerenja u stručnjake i znanstvenu zajednicu. U eri kada se 'čudesna' rješenja s interneta šire brže od provjerenih savjeta, WHO poziva na kritičko razmišljanje i provjeru izvora.

Poseban fokus stavljen je na koncept 'Jedno zdravlje', koji prepoznaje neraskidivu povezanost zdravlja ljudi, životinja, biljaka i našeg okoliša. Ovakav cjelovit pristup ključan je za izgradnju otpornih zdravstvenih sustava i jačanje međunarodne suradnje u suočavanju s globalnim krizama.

Podcast koji zdravlju pristupa bez uputnice

U moru informacija, pronalaženje pouzdanog izvora može biti izazov. Upravo tu prazninu popunjava podcast 'Bez uputnice' novinarke Dine Šiljeg, koja je svoje dugogodišnje iskustvo u praćenju zdravstvenih tema pretočila u format koji zdravlju pristupa iskreno i bez uljepšavanja. Kroz otvorene razgovore s liječnicima i vrhunskim stručnjacima, podcast razbija tabue i nudi odgovore na pitanja koja se mnogi ustručavaju postaviti.

Koncept je jednostavan: pružiti provjerene informacije na razumljiv način. Gosti u emisijama, od psihologa do kirurga, govore o kompleksnim medicinskim temama jezikom koji svi razumiju. Fokus je na fizičkom i mentalnom zdravlju, emocijama i boljem razumijevanju vlastitog tijela, čime se slušatelje potiče na proaktivnu brigu o sebi. 'Bez uputnice' je svojevrsni pokret za zdravstvenu pismenost. Pruža razgovore koji educiraju, osnažuju i otvaraju oči, dajući slušateljima alate da sami donose informirane odluke.

Dok slavimo Svjetski dan zdravlja, poruka je jasna. Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već i aktivna briga za sebe koja počinje provjerenim informacijama. Inicijative poput kampanje Svjetske zdravstvene organizacije i medijskih projekata kao što je 'Bez uputnice' ključne su u izgradnji društva u kojem se odluke o zdravlju temelje na znanosti, a ne na neutemeljenim savjetima s društvenih mreža.