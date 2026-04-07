FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Od vile do milijuna /

kako je Molly-Mae Hague izgradila poslovno carstvo nakon Love Islanda

kako je Molly-Mae Hague izgradila poslovno carstvo nakon Love Islanda
×
Foto:

Rijetko koji televizijski format stvara milijunaše brzinom britanskog reality showa Love Island, a nitko to ne dokazuje bolje od Molly-Mae Hague

7.4.2026.
11:50
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Iako 2019. godine nije odnijela pobjedu i novčanu nagradu, sa svojim partnerom Tommyjem Furyjem osvojila je drugo mjesto, što se pokazalo vrednijim od bilo kojeg čeka. U godinama koje su uslijedile, svoju je slavu pretvorila u višemilijunsko poslovno carstvo, postavši najuspješnija natjecateljica u povijesti showa.

kako je Molly-Mae Hague izgradila poslovno carstvo nakon Love Islanda
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Od ambasadorice do kreativne direktorice

Molly-Mae je već prije ulaska u vilu imala status mikro-influencerice, no show ju je katapultirao među zvijezde. Njezin prvi potez bio je potpisivanje ugovora vrijednog 500.000 funti s modnim gigantom PrettyLittleThing (PLT). Suradnja je bila toliko uspješna da je 2021. imenovana kreativnom direktoricom za Ujedinjeno Kraljevstvo i Europu, a mediji su procijenili da joj je ta uloga donosila sedmeroznamenkastu godišnju plaću. S pozicije se povukla sredinom 2023. kako bi se posvetila majčinstvu i vlastitim projektima, ali je ostala zaštitno lice brenda.

Ovaj potez pokazao je njezinu dugoročnu viziju. Dok su se drugi natjecatelji zadovoljavali kratkoročnim suradnjama, ona je gradila poziciju unutar industrije, stječući kredibilitet koji nadilazi status reality zvijezde.

kako je Molly-Mae Hague izgradila poslovno carstvo nakon Love Islanda
Foto:

Vlastiti brendovi kao ključ neovisnosti

Pravi pokazatelj njezine poslovne oštroumnosti bio je prelazak s promoviranja tuđih proizvoda na stvaranje vlastitih. Još 2019. godine lansirala je brend proizvoda za samotamnjenje Filter by Molly-Mae, koji je postigao golem uspjeh i proširio se na međunarodna tržišta. Uslijedio je modni brend Maebe, pokrenut u rujnu 2024., koji utjelovljuje njezin prepoznatljivi minimalistički stil.

Osnivanjem vlastitih tvrtki, objedinjenih pod krovnom kompanijom MMH Group Holdings, osigurala je potpunu kreativnu i financijsku kontrolu. Njezina strategija pretvorila ju je iz influencerice u poduzetnicu, što je ključ njezine dugovječnosti na zasićenom tržištu.

kako je Molly-Mae Hague izgradila poslovno carstvo nakon Love Islanda
Foto: Profimedia

Medijska dominacija i privatni život

Osim mode i kozmetike, Molly-Mae je vješto iskoristila i druge medijske kanale. Njezina autobiografija 'Becoming Molly-Mae' postala je bestseler, a dokumentarna serija 'Molly-Mae: Behind It Allosvojila je prestižnu nagradu National Television Award. Pritom je zadržala snažnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje svaku platformu koristi za različitu svrhu: Instagram za poliranu estetiku, YouTube za dublji uvid u svakodnevicu, a TikTok za autentične i viralne trenutke.

Njezin privatni život, uključujući rođenje kćeri Bambi 2023. i objavu druge trudnoće početkom 2026., postao je sastavni dio njezina brenda, čineći je bliskom publici koja je prati kroz sve životne faze.

kako je Molly-Mae Hague izgradila poslovno carstvo nakon Love Islanda
Foto:

Danas se njezino bogatstvo procjenjuje na šest do osam milijuna funti, dok zajednička imovina s partnerom Tommyjem Furyjem premašuje 22 milijuna funti. Priča Molly-Mae Hague postala je tako ogledni primjer kako se osam tjedana u reality vili, uz pametne poslovne odluke i jasan plan, može pretvoriti u doživotni izvor prihoda i status jedne od najutjecajnijih mladih poduzetnica u Velikoj Britaniji.

 

Nakon što je Love Island lansirao zvijezde poput Molly-Mae, ljubitelji ovog formata mogu uživati u najnovijim sezonama na Voyo, dok uskoro u Hrvatsku stiže i Love Island Adria – a svi zainteresirani kandidati već se sada mogu prijaviti putem ovog linka: Love Island Hrvatska | Love Island Adria

VoyoLove IslandKandidatiAdria
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike