Kaja i Karlo otkrili kako im izgleda zajednički život nakon showa

Nakon finala, zbog pravila emisije, mjesecima su skrivali vezu i većinu vremena provodili zajedno u stanu. 'Pola godine smo bili samo u stanu. Bilo nam je lijepo, nije nam bilo dosadno, uvijek smo si našli nešto za raditi', rekla je Kaja. Karlo je priznao da im je s vremenom počelo nedostajati normalno funkcioniranje: 'Fali ti nešto, uvijek je isto. Želiš izaći na kavu, u trgovinu, raditi obične stvari.'

Jedan od najvećih koraka bio je Kajiin dolazak iz Tenerifa u Zagreb. 'Znala sam da, ako me na kraju odabere i nastavimo odnos, da ću se preseliti', rekla je, dodajući da rastanak nije bio lak: 'Plakali smo zadnja dva dana.' Ipak, danas kaže da je sretna i da uživa u novom životu.

Njihovu svakodnevicu dodatno je obogatio pas Mile, kojeg je Karlo udomio kao rođendansko iznenađenje. 'Razmišljao sam što joj kupiti za rođendan, a ona je htjela psa. Rekao sam ‘OK, idemo’ i udomio sam ga.' Kroz šalu je dodao da bi im 'lakše bilo da imaju dijete'.

Podjelu kućanskih poslova riješili su spontano – Karlo voli čistiti: 'Predobar mi je osjećaj kad se sve sjaji', dok Kaja preuzima kuhanje. Psa šeću zajedno.

Prisjećajući se finala, Karlo je istaknuo što ga je privuklo Kaji: 'Ona je jedna od rijetkih cura koja nije protiv nikoga govorila.' Odluka je pala nakon jednostavne misli: 'S kim bih se bolje snašao? Ona je tu daleko iznad.'

Sada, kada više ne moraju skrivati vezu, planiraju uživati u svakodnevnim stvarima – izlascima, druženjima i ljetu, fokusirani na normalan život i svoju vezu daleko od kamera.

