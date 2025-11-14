Jeste li već usporedili turske i hrvatske 'Sjene prošlosti'? Gledajte na Voyo odmah

Pripremite se za napetu priču o prijateljstvu, izdaji i hladnoj osveti koja dolazi na visokim potpeticama. Na platformi Voyo vas čeka međunarodno hvaljena turska serija ‘Osveta u štiklama’ (Stiletto Vendetta), glamurozni psihološki triler koji je osvojio publiku diljem svijeta. Gledateljima je već poznata domaća verzija, serija ‘Sjene prošlosti’, a upravo ista priča sada dolazi u originalnoj turskoj produkciji.

Turske inačice Olge, Paule, Ane i Marte gledajte ekskluzivno na Voyo

Radnja prati četiri žene povezane mračnom tajnom iz mladosti. Njihov ponovni susret pokreće niz događaja koji vode do tragedije i otvaraju pitanje tko je žrtva, a tko ubojica. Priča je smještena u elitno istanbulsko naselje Sarmak, gdje naizgled savršene živote vode tri prijateljice iz djetinjstva – Merve (Aslıhan Gürbüz), Pelin (Bade İşçil) i Arzu (Tülin Özen). Njihovu rutinu iz temelja će promijeniti povratak četvrte prijateljice, Oye (Gökçe Bahadır), uspješne ginekologinje.

Prije gotovo dvadeset godina Merve, Pelin i Arzu smjestile su Oyi okrutnu podvalu. Lažno su je optužile za vezu s profesorom. Zbog skandala i pritiska okoline, Oya i profesor izbačeni su iz škole, a njezin život potpuno se slomio. Nakon pokušaja samoubojstva i posljedica koje je ostavilo trajne rane, Oya napušta grad.

Dva desetljeća kasnije vraća se u Sarmak jača nego ikad. Njezin povratak otvara stare rane i pretvara se u detonator za novi niz događaja. Susret četiriju žena postaje uvod u misteriozno ubojstvo, a policija mora duboko zaroniti u njihovu prošlost kako bi otkrila istinu.

Savršena fasada bogatstva krije laži, ucjene i izdaju

‘Osveta u štiklama’ nije samo kriminalistička priča nego i detaljna analiza ženskih odnosa, društvenih očekivanja i toksičnog prijateljstva. Sarmak je okruženje u kojem je najvažnije kakvu sliku ostavljaš prema van. Status, novac i savršena obiteljska fotografija vrijednost su iznad svega.

Foto: Voyo

Iza zatvorenih vrata luksuznih vila kriju se nesretni brakovi, nevjere, ucjene i manipulacije bez granica. Prijateljstva se pretvaraju u savezništva koja traju dok god nekome odgovaraju, a izdaja je uvijek samo jedan korak dalje.

Serija otvara i teme licemjerja visokih slojeva društva te naglašenog “mačizma”, u kojem se od žena očekuje da budu besprijekorne supruge i majke, tiše od svojih muževa, bez obzira na vlastite ambicije, obrazovanje ili karijeru.

Foto: Voyo

Globalni hit s nagrađivanim scenarijem i vrhunskom glumačkom postavom

Pod redateljskom palicom Alija Bilgina i Deniza Yorulmazera te prema scenariju Meriç Acemi, ‘Osveta u štiklama’ prerasla je u globalni fenomen. Serija je osvojila brojne nagrade, među kojima je i Turkey Youth Awards za najbolji scenarij, a bila je nominirana i za Seoul International Drama Awards.

„Ono što me najviše privuklo ovom projektu jest činjenica da je riječ o žanru koji nikada prije nije isproban u Turskoj. Scenarij me osvojio jer je imao i humora, i napetosti, i drame“, izjavio je redatelj Ali Bilgin, ističući koliko je snažna glumačka postava koja je oživjela kompleksne likove.

Foto: Voyo

Ne propustite ‘Osvetu u štiklama’, seriju koja će te držati prikovanog za ekran dok se zapletena mreža laži, ljubomore i skrivenih želja postupno odmotava do šokantnog raspleta - gledajte odmah na platformi Voyo!