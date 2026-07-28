Jedan od najgledanijih filmova regije stiže na Voyo, a krije priče koje malo tko zna

Riječ je o jednom od najgledanijih domaćih filmova, romantičnoj komediji-drami koja je osvojila srca publike. Radnja smještena u Niš s kraja 19. stoljeća prati zabranjenu ljubav između Zone, kćeri bogatog čorbadžije, i Maneta, siromašnog, ali ponosnog zlatara. No, iza poznate radnje kriju se fascinantne priče o nastanku filma, stvarnim ljudima koji su inspirirali likove i lokacijama koje i danas svjedoče o prošlim vremenima.

Priča inspirirana stvarnim događajima

Iako je radnja smještena u Niš, priča o Zoni Zamfirovoj navodno potječe iz Prištine. Prema jednoj verziji, pripovijetku je Stevanu Sremcu ispričao njegov prijatelj, književnik Branislav Nušić. Kao konzul u Prištini, Nušić je upoznao uglednog čorbadžiju Zamfira Kijametovića i njegovu kćer Jevrosimu, od milja zvanu Zona. Kako bi zaštitio privatnost obitelji, Sremac je radnju romana premjestio u Niš. Druga verzija, koju promiču potomci niških obitelji, tvrdi da je inspiracija lokalna. Prema njima, Sremac je priču temeljio na ljubavi Zojice, kćeri niškog uglednika Hadži Smiljana Jankovića, i majstora Gavrila Ganeta Jovanovića.

Foto: TMDB

Kulturni fenomen s rekordnom gledanošću

Od premijere 2002. godine, film redatelja Zdravka Šotre postigao je nezapamćen uspjeh. Postao je najgledaniji srpski film svih vremena, a samo u kinima u Srbiji pogledalo ga je više od 1,2 milijuna ljudi. Njegova popularnost prerasla je u kulturni fenomen, ponajviše zahvaljujući autentičnom prikazu života u Nišu s kraja 19. stoljeća, živopisnim likovima i dijalozima na specifičnom lokalnom dijalektu. Glumačke izvedbe Vojina Ćetkovića i Katarine Radivojević postale su kultne, a golem uspjeh doveo je i do snimanja nastavka, 'Vrati se Zone', koji je premijerno prikazan 2017. godine.

Foto: TMDB

Autentične lokacije koje čuvaju duh prošlosti

Kako bi što vjernije dočarao atmosferu epohe, redatelj Zdravko Šotra pažljivo je birao lokacije snimanja. Jedna od najprepoznatljivijih vizura filma je Zonina kuća. Zdanje koje je u filmu predstavljalo dom bogate obitelji Zamfir zapravo je čuvena 'Stara kuća' u Pirotu, dom bogatog trgovca Hriste Jovanovića. Sagrađena je 1848. godine i danas predstavlja zaštićeni spomenik kulture od iznimnog značaja, savršeno očuvan primjer balkanske arhitekture 19. stoljeća. Osim u Pirotu, brojne scene snimane su i na drugim autentičnim lokacijama, uključujući Nišku tvrđavu i slikovitu Sokobanju.

'Zona Zamfirova' je nostalgično putovanje u vrijeme kada su čast i ljubav bili pokretači svijeta, a društvene norme velike prepreke. Njegova bezvremenska priča o borbi za ljubav i danas odjekuje, a dolaskom na platformu Voyo dobiva priliku osvojiti i nove generacije gledatelja.