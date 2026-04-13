Iza kulisa seksa i milijuna: Otkrij svijet 'cam djevojaka'

U svom dokumentarcu 'Prljavo bogaćenje', Attwood uranja u svijet online prodaje seksualnog sadržaja, s posebnim fokusom na fenomen 'cam-djevojaka' - modela koji zarađuju bogatstvo pred web kamerama.

Industrija teška milijarde

Svijet koji Attwood istražuje daleko je od marginalne niše. Globalna industrija webcam modelinga procijenjena je na preko deset milijardi dolara, s projekcijama snažnog rasta. Vrtoglavi iznosi postaju jasniji kada se pogleda zarada; samo u 2023. godini, isplate modelima diljem svijeta premašile su 5,8 milijardi dolara. Ovaj digitalni svijet, nekoć smatran tabuom, zahvaljujući popularnim platformama postao je mainstream, privlačeći tisuće onih u potrazi za financijskom neovisnošću.

Koliko se doista može zaraditi?

Pitanje koje dokumentarac postavlja jest može li se doista 'prljavo obogatiti'. Raspon zarade je ogroman. Dok početnice mogu računati na nekoliko stotina dolara tjedno, prosječna satnica iskusnijih modela kreće se oko 58 dolara. Za one na vrhu, granice gotovo da ne postoje. Neki od najuspješnijih američkih modela zarađuju preko 6.000 dolara tjedno. Podaci platforme LiveJasmin otkrivaju da je njihova najplaćenija zvijezda u 2024. godini zaradila nevjerojatnih 3,4 milijuna dolara, dok je još nekoliko njih premašilo iznos od milijun dolara. Takve brojke pokazuju da je za neke ovo put do statusa milijunaša.

Cijena slave pred kamerom

Ipak, Attwood u seriji istražuje i tamniju stranu priče. Visoke zarade dolaze uz visoku cijenu. Posao zahtijeva znatna ulaganja, sate provedene online i stalnu samopromociju. Konkurencija je ogromna, a pritisak konstantan. Statistike pokazuju surovu realnost: čak 50 posto novih modela odustane unutar prve godine zbog izgaranja ili niske zarade. Mnogi se suočavaju s online zlostavljanjem i strahom od narušavanja privatnosti, što baca sjenu na glamurozan život. Dok san o brzom bogaćenju privlači mnoge, put do vrha popločan je izazovima koji potvrđuju da uspjeh rijetko dolazi bez žrtve.