'FOUNDER GAMES' /

Hrvatu finale od 300 000 eura iskliznulo iz ruku: 'Mješavina je različitih osjećaja'

Hrvatu finale od 300 000 eura iskliznulo iz ruku: 'Mješavina je različitih osjećaja'
Foto: Voyo

Nevio Burić, osnivač startup-a Daidream, zamalo je prošao u samo finale showa

20.11.2025.
10:36
Hot.hr
Voyo
Međunarodni show 'Founder games', kojeg možete pratiti na platformi Voyo, dobio je svoje finaliste, a među njima nije Hrvat Nevio Burić, koji je došao gotovo do samog kraja. U showu u kojem se na početku natjecalo 20 osnivača startup-ova, bila su čak dvojica Hrvata. Jedan od njih - Nevio Burić, osnivač startup-a Daidream, došao je do samog praga finala, no stručni je žiri ocijenio njegove protivnike boljima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Nevio Burić na pragu finala 'Founder gamesa': 'Nisam razočaran'

Trojica protivnika, stres test, težak pitch i zahtjevan žiri - sve je to čekalo Nevia Burića na posljendjoj stepenici prije finala u showu 'Founder games' kojeg pratite na platformi Voyo. Burić je osnivač startup-a Daidream čiji je cilj djeci omogućiti kvalitenije vrijeme provedeno pred ekranom. Koliko je vrijedna njegova ideja, govori i to da je s njom stigao pred samo finale showa. No, iz ove runde showa, samo je jedan mogao izaći kao pobjednik.

Hrvatu finale od 300 000 eura iskliznulo iz ruku: 'Mješavina je različitih osjećaja'
Foto: Voyo

Nevio Burić svoje sudjelovanje u 'Founder gamesu' zaključuje riječima: "Nisam razočaran. Mješavina je različitih osjećaja. Ostala dvojica su stvarno sjajni. Jako sam sretan zbog njih. Stvarno zaslužuju ići tako daleko." Ipak, priznaje da mu je malo žao što neće osjetiti kako je biti finalist: "Malo je tužno što ću propustiti iskustvo. Sudjelovati u ovome, upoznati grad, ljude. Bilo je fantastično."

Hrvatu finale od 300 000 eura iskliznulo iz ruku: 'Mješavina je različitih osjećaja'
Foto: Voyo

Put Nevia Burića i njegovog startup-a Daidream u showu 'Founder games' pogledajte odmah na platformi Voyo.

 

'FOUNDER GAMES' /
Hrvatu finale od 300 000 eura iskliznulo iz ruku: 'Mješavina je različitih osjećaja'