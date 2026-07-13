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ZVIJEZDE OTKRIVAJU /

Horoskop za Love Island Adria: koji znakovi imaju najviše šanse za ulazak u vilu

Horoskop za Love Island Adria: koji znakovi imaju najviše šanse za ulazak u vilu
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Foto: Shutterstock

Prijave za 'Love Island Adria' su otvorene, a traže se energični samci spremni na ljubav. Iako produkcija inzistira na autentičnosti, zvijezde mogu otkriti tko je astrološki predodređen za život u luksuznoj vili

13.7.2026.
16:21
Hot.hr
Shutterstock
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Vatreni trio za dramu i strast

Ovnovi, Lavovi i Strijelci rođeni su za ovaj format. Analize američke verzije pokazuju kako vatreni znakovi unose najviše dinamike. Njihova izravnost, natjecateljski duh i energija gorivo su za dramu. Ovan ne čeka, već hrabro osvaja. Lav se sjajno snalazi u centru pažnje, dok Strijelac donosi humor i optimizam, tražeći uzbudljivu vezu.

Majstori flerta i komunikacije

Gdje su druženje i spletke, tu su Blizanci, Vage i Vodenjaci. Komunikacijske vještine ključne su im za snalaženje u vili. Vage teže harmoniji i partnerstvu, koristeći šarm da privuku više udvarača. Blizanci znatiželjom i duhovitošću lako sklapaju saveze, ali traže partnera koji im je mentalni izazov. Vodenjaci unose dozu nepredvidivosti. Njihova neovisnost često iznenadi ostale, jer igraju po vlastitim pravilima.

Emotivci koji osvajaju srca

Rakovi, Škorpioni i Ribe donose duboke emocije, a njihova intuicija i strast stvaraju najpamtljivije priče. Škorpioni traže potpunu predanost i intenzivnu povezanost, a njihove su veze često turbulentne i magnetski privlačne. Rakovi su usmjereni na stvaranje sigurnosti i povjerenja, što ih čini partnerima za stabilnu luku. Njihova sposobnost dubokog emotivnog povezivanja ključna je za osvajanje publike.

Stijene stabilnosti i odanosti

Iako djeluju rezervirano, Bik, Djevica i Jarac imaju adute za pobjedu. Njihova praktičnost i odanost grade temelje za dugoročne veze. Djevice ne padaju na prvu; one promatraju i analiziraju, tražeći partnera koji djelima dokazuje vrijednost. Bikovi teže stabilnosti, polako gradeći povjerenje. Takvi parovi često izdrže sve izazove showa.

 

Iako produkcija traži iskrene pojedince, zvjezdana karta može biti koristan putokaz. Svaki znak nosi jedinstvenu energiju, a spoj pravih osobina i kozmičke sreće mogao bi biti pobjednička formula. Ako se prepoznajete, prijave su još uvijek otvorene i možda baš vi imate ono što je potrebno. Prijavi se za Love Island Adria na linku: PRIJAVA.

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