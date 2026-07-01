Grobnik se priprema za Meet for Speed 2026, najveći trodnevni festival brzine u regiji

Trodnevni festival Meet for Speed, najveće okupljanje zaljubljenika u brzinu u ovom dijelu Europe, sprema se privući tisuće posjetitelja iz Hrvatske, regije i brojnih europskih zemalja. Događaj koji je već stekao kultni status obećava nezaboravan vikend ispunjen zvukom moćnih motora, mirisom benzina i prizorima nekih od najpoželjnijih automobila na svijetu, spajajući tako turizam, druženje i čistu motorsportsku energiju na legendarnoj riječkoj stazi.

Program koji oduzima dah

Srce festivala bit će dinamičan program na stazi i u paddocku. Više od tristo probranih automobila i motocikala bit će podijeljeno u šest atraktivnih kategorija: Hypercars, Supercars, Autoshow, Motorsport, Classic i Tuning. Posjetitelji će imati priliku vidjeti istinske ikone na četiri kotača, a organizatori najavljuju dolazak nekih od najekskluzivnijih hiperautomobila današnjice, poput Bugatti Mistrala, Rimac Nevere i Aston Martin Valkyriea. Domaće snage predstavljat će tvrtka Tedson Motors sa svojim Daydream Coupeom, modernom interpretacijom legendarnog Porschea. Sva vozila izlazit će na stazu dvaput dnevno, jednom u prijepodnevnom i jednom u poslijepodnevnom terminu, pružajući publici na tribinama uz startno-ciljnu ravninu puni doživljaj njihove snage i zvuka. Ostatak vremena, paddock će biti otvoren za razgledavanje, gdje će se moći izbliza diviti detaljima i razgovarati s vlasnicima.

Više od samih automobila

Meet for Speed nadilazi klasični format auto-moto događanja nudeći bogat sadržaj za cijelu obitelj. Jedna od najvećih atrakcija bit će zračni spektakl akrobatske grupe 'Krila Oluje', čiji će piloti izvoditi manevre od kojih zastaje dah. Za one koji se i sami žele okušati za upravljačem, na raspolaganju će biti napredni simulatori vožnje na kojima je moguće testirati vještine na najpoznatijim svjetskim stazama. Apsolutni vrhunac adrenalinskog iskustva svakako je Race Taxi, gdje posjetitelji mogu sjesti na suvozačko mjesto i osjetiti kako izgleda profesionalno odvožen krug u nekom od najsnažnijih trkaćih bolida. Između svih uzbuđenja, posjetitelje očekuje i opuštanje u street food zoni s raznovrsnom ponudom domaćih i stranih specijaliteta.

Nakon eventa, obožavatelji koji nisu u mogućnosti pristupiti ovom spektakularnom eventu, imati će priliku pratiti snimke atmosfere i spektakla na platformi Voyo iz udobnosti vlastitog doma.