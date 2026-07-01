Kanada službeno postaje dio Eurosonga: Natjecat će se već iduće godine

Kanada će se službeno pridružiti Pjesmi Eurovizije te debitirati na natjecanju 2027. godine u Bugarskoj. Time Kanada postaje prva nova država koja se priključuje Eurosongu nakon Australije 2015. godine, a zanimljivo je da je vijest potvrđena upravo na Dan Kanade.

Odluka dolazi nakon što je kanadski javni servis CBC/Radio-Canada postao punopravna članica Europske radiodifuzne unije (EBU), što je i službeni preduvjet za sudjelovanje na Eurosongu.

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CBC/Radio-Canada 25. lipnja primljen je u punopravno članstvo nakon glasanja na glavnoj skupštini EBU-a u Pragu. Iako je kanadski javni servis pridruženi član od 1950. godine, novi status sada mu omogućuje i sudjelovanje na najvećem europskom glazbenom natjecanju. Iz CBC-ja su pritom poručili kako će dodatne informacije o sudjelovanju biti objavljene naknadno.

Kanadsko uključivanje dolazi nakon dugotrajnih pregovora koji su trajali više od godinu dana, a interes za natjecanje pokazivala je i publika. Kanada je bila među najuspješnijim državama u glasanju „Ostatak svijeta“ na ovogodišnjem Eurosongu te među najbrojnijim kupcima ulaznica izvan Europe.

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Podsjetimo, Eurovizija 2027. održat će se u Bugarskoj, nakon što je ta zemlja osvojila ovogodišnje izdanje natjecanja. Pobjedu je odnijela pjevačica Dara s pjesmom „Bangaranga“.