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KUMA SHOWA /

Grammyjem nagrađena zvijezda dvaput je uzdrmala vilu 'Love Islanda' i imala je jasan cilj

Grammyjem nagrađena zvijezda dvaput je uzdrmala vilu 'Love Islanda' i imala je jasan cilj
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Foto: voyo

Dok s lakoćom osvaja svjetske glazbene ljestvice, Megan Thee Stallion gaji i neočekivanu strast: Reality show 'Love Island USA'.

30.6.2026.
14:23
Hot.hr
voyo
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Megan Thee Stallion nije samo obožavateljica koja dramu prati s kauča. Slavna reperica dvaput je osobno ušla u vilu na Fidžiju, ne kao obična gošća, već kao ključna figura koja je promijenila tijek igre i ostavila natjecatelje i gledatelje bez daha.

Prvi ulazak: Prava 'bomba' među natjecateljima

Njezin prvi, nenajavljeni dolazak u sedmoj sezoni showa 'Love Island' izazvao je pravu pomutnju. Odjevena u zlatni bikini, ušetala je u vilu. Odmah je preuzela kontrolu i organizirala natjecanje u tri runde. Timovi su se natjecali u twerkanju, limbu i slaganju slagalice, a pobjednici su dobili priliku predstaviti dvije nove 'bombe' - natjecatelje TJ Palmu i Andreinu Santos. Pritom je reperica iskoristila priliku i za promociju, odjenuvši djevojke u svoju liniju kupaćih kostima.

Grammyjem nagrađena zvijezda dvaput je uzdrmala vilu 'Love Islanda' i imala je jasan cilj
Foto: Profimedia

Reakcija koja je postala viralna

No, njezina povezanost sa showom nije tu stala. Kao prava obožavateljica, pratila je daljnja događanja, a njezina reakcija na šokantno izbacivanje dvoje natjecatelja postala je viralna. Nakon što su stanari vile odlučili izbaciti Hannah i Jeremiaha, Megan je na svom Instagramu objavila video u kojem je, vidno potresena, vikala 'Ne!' u kameru, savršeno saževši osjećaje gledatelja. 

Grammyjem nagrađena zvijezda dvaput je uzdrmala vilu 'Love Islanda' i imala je jasan cilj
Foto: Profimedia

Povratak za novu dozu kaosa u osmoj sezoni

U osmoj sezoni, producenti su je pozvali natrag. Stigla je u savršenom trenutku, nakon drame koju je izazvao 'Casa Amor', kada je vila bila puna napetosti i povrijeđenih osjećaja. Meganin je dolazak donio prijeko potreban dašak zabave. Organizirala je izazov 'Hot Girl Bakery', gdje su se timovi natjecali u plesu s tortama, pretvorivši napetu atmosferu u urnebesnu zabavu. No, ni ovaj put nije došla samo radi igre. Sa sobom je povela dvoje prethodno izbačenih natjecatelja, Amoru i Carla, dajući im drugu priliku i time ponovno potpuno preokrenula dinamiku u vili.

Grammyjem nagrađena zvijezda dvaput je uzdrmala vilu 'Love Islanda' i imala je jasan cilj
Foto: NYX/Planet/Profimedia

Megan Thee Stallion postala je gotovo svojevrsna kuma 'Love Islanda USA', figura koja ne samo da promatra, već i stvara dramu, donoseći energiju koju producenti ne bi mogli izrežirati. Njezini ulasci ostat će zapamćeni kao trenuci kada je granica između slavnog obožavatelja i sudionika igre izbrisana. Love Island USA gledaj na Voyo.

A usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria kao i casting traju cijelo ljeto, čekamo da se prijaviš i započneš svoju avanturu života. Prijavi se na linku: PRIJAVA.

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