IGRA CHEFOVA

Gospođa Zdenka iz Žminja u 'Igri chefova' predstavila tradicionalno posno jelo

Gospođa Zdenka iz Žminja u 'Igri chefova' predstavila tradicionalno posno jelo
Foto: Voyo

Nova epizoda kulinarske emisije Igra chefova, gledatelji su imali priliku vidjeti kako tradicija, autentičnost i domaća kuhinja mogu ostaviti snažan dojam čak i na najiskusnije chefove.

Glavna zvijezda epizode showa 'Igra chefova' bila je gospođa Zdenka iz Žminja, koja je pripremila tradicionalno posno jelo nalik krpicama sa zeljem, ali u svom autentičnom, istarskom i obiteljskom stilu pripreme. Jelo je na stol stiglo pod poklopcima, a trenutak kada su ih chefovi podignuli izazvao je muk u studiju.

Chef Toni, kratko je rekao: 'Ne znam što bih rekao.' Upravo taj trenutak šutnje najbolje je opisao dojam koji je jelo ostavilo na žiri. Nakon prezentacije, gospođa Zdenka je stala pred chefove i objasnila svoju ideju, naglašavajući važnost tradicije i jednostavnih, ali pažljivo pripremljenih sastojaka. Istaknula je kako je jelo nastalo iz starih recepata i poštovanja prema starinskoj kuhinji Istre.

Chef Stiven prepoznao je vrijednost njezina pristupa te joj uputio pohvale: 'Prepoznajem vas s evenata i čestitam vam na očuvanju tradicije kroz jela. Vi ste pravi primjer kako se tradicija poštuje i čuva.' Chef Tibor također je bio kratak, ali jasan u dojmu: 'Poštujemo tradiciju, jako je lijepa priča.'

Gospođa Zdenka je pokazala koliko je važno čuvati gastronomsko nasljeđe i kako jednostavna jela, pripremljena s pažnjom i emocijom, mogu ostaviti snažniji dojam. Nove epizode showa 'Igra chefova' dostupne su na Voyo, gdje ih možete gledati prije svih, dok se na RTL-u emitiraju od ponedjeljka do srijede u 21:15.

VoyoIgra ChefovaRtlKulinarski ShowKuhanjeNatjecanje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
