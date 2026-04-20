Gospođa Zdenka iz Žminja u 'Igri chefova' predstavila tradicionalno posno jelo

Glavna zvijezda epizode showa 'Igra chefova' bila je gospođa Zdenka iz Žminja, koja je pripremila tradicionalno posno jelo nalik krpicama sa zeljem, ali u svom autentičnom, istarskom i obiteljskom stilu pripreme. Jelo je na stol stiglo pod poklopcima, a trenutak kada su ih chefovi podignuli izazvao je muk u studiju.

Chef Toni, kratko je rekao: 'Ne znam što bih rekao.' Upravo taj trenutak šutnje najbolje je opisao dojam koji je jelo ostavilo na žiri. Nakon prezentacije, gospođa Zdenka je stala pred chefove i objasnila svoju ideju, naglašavajući važnost tradicije i jednostavnih, ali pažljivo pripremljenih sastojaka. Istaknula je kako je jelo nastalo iz starih recepata i poštovanja prema starinskoj kuhinji Istre.

Chef Stiven prepoznao je vrijednost njezina pristupa te joj uputio pohvale: 'Prepoznajem vas s evenata i čestitam vam na očuvanju tradicije kroz jela. Vi ste pravi primjer kako se tradicija poštuje i čuva.' Chef Tibor također je bio kratak, ali jasan u dojmu: 'Poštujemo tradiciju, jako je lijepa priča.'

Gospođa Zdenka je pokazala koliko je važno čuvati gastronomsko nasljeđe i kako jednostavna jela, pripremljena s pažnjom i emocijom, mogu ostaviti snažniji dojam.