Glumac Jack Dimich iz New Yorka za Voyo: ‘Od Al Pacina sam naučio da smo prije svega ljudi, pa onda glumci'

Jack Dimich, kojeg pratite u ulozi doktora Andrije Severa u najgledanijoj seriji “Sjene prošlosti” na platformi Voyo, prošao je nevjerojatan put od Balkana do Hollywooda. U ovom ekskluzivnom intervjuu, Jack Dimich otkriva svoje rođeno ime, impresivnu zanimljivost da je glumio na čak osam jezika, detalje iz svog života i karijere, podijeljene s duhom upornosti i odlučnosti, koji su ga doveli do velikih uloga na svjetskim ekranima. Od početaka u Kozarskoj Dubici do osvajanja velikih američkih serija, Jack nas vodi kroz svoje iskustvo, a njegov put i borba za mjesto pod hollywoodskim svjetlima fascinira.

Foto: Voyo

Veliki intervju za Voyo iz srca Hollywooda: 'Život nema reprizu'

Rođeni ste kao Željko Dimić u Kozarskoj Dubici, a danas vas znamo kao Jacka Dimicha u Hollywoodu – kako ste doživjeli transformaciju imena?

Jack Dimich je samo moje scensko ime i služi samo za potrebe televizije, filma i teatra. Privatno i u svim dokumentima je ostalo moje pravo ime Željko Dimić koje su mi moji divni roditelji dali. Mnogi glumci u Americi imaju scensko ime zbog profesije, a zadrže svoje pravo. Meni je ime Jack predložio moj profesor Michael Margotta koji me je primio na klasu na Lee Strasberg Akademiji u New Yorku jer Amerikanci ne mogu izgovoriti moje pravo ime Željko.

Koji je bio najteži trenutak u Vašem životu kada ste pomislili da možda nećete uspjeti – i što vas je poguralo naprijed?

Teško je izdvojiti jedan jer ih je bilo mnogo. Ne samo profesionalnih, već i u životu. Trebalo je prvo opstati u Americi kad sam došao, morao sam raditi razne poslove da bi se preživjelo jer ovdje nisam imao nikog, a došao sam sa $26 u džepu. Kad god mi je bilo teško, smatrao sam obvezom da nikad ne odustanem, ne samo prema sebi, već i zbog svih onih koji su mi iskreno željeli da izdržim do kraja. Život je samo jedan i zato nisam imao prava niti sam htio da odustanem jer sam znao da reprize nema.

Na više jezika glumite i nastupate – koliko vam jezici pomažu u oblikovanju uloga i u pronalaženju posla?

Do sada sam odigrao 96 uloga na filmu, televiziji i teatru na: engleskom, ruskom, hrvatskom, češkom, srpskom, albanskom i talijanskom jeziku, kao i na 4 dijalekta na engleskom jeziku. Jezici i govor su veoma važni u ovoj našoj profesiji i ja im pridajem poseban značaj te mnogo radim na njima. Nepoznavanje različitih jezika može biti velika prepreka u karijeri jednog glumca, a poznavanje istih može biti veoma bitan vjetar u leđa.

Glumili ste u velikim američkim serijama poput Sopranosa, CSI-ja i Blacklist-a. Koja vam je uloga najviše ostala u sjećanju i zašto?

Sve uloge su mi drage jer da nisu, ne bih ih ni radio. Glumac mora voljeti svaku svoju ulogu i igrati je kao da poslije nje više nikad neće ništa odigrati, te zato u svakoj ulozi mora dati svoj maksimum. Jedne od najdražih uloga kad se radi o serijama su mi: Paul Obrecht u seriji CSI, Randy Thorpe u seriji Hawaii Five-0, Jeff Boyd u seriji Notebook, Ivan Korshunov u seriji Undercovers i mnoge druge.

Jeste li imali priliku osobno učiti od velikih glumačkih imena poput Ala Pacina ili Roberta De Nira i što ste ponijeli iz tih susreta?

Al Pacino je bio moderator/ko-redatelj predstave Noć Tribada koju smo radili u Actors Studiju 2000. godine kad sam bio apsolvent na Lee Strasberg Institutu u New Yorku. Od njega sam mnogo naučio, a najviše o činjenici da smo prije svega ljudi, pa tek onda glumci.

Imao sam sreću da radim sa njim, kao i sa sjajnim glumcima kao što su: James Gandolfini, Tom Hardy, Jeff Goldblum, Lucy Liu, Scott Caan, Mariska Hargitay, James Spader, Michael Margotta, Dan Grimaldi, Selena Gomez, Elizabeth Shue, Tea Leone, Stana Katic, Armand Assante, Ed Harris, Rebecca De Morney i mnogi drugi. Trudio sam se da od svakog od njih nešto naučim.

Imate li neku holivudsku anegdotu?

Ima ih mnogo jer se to često dešava na snimanjima. Kad sam radio seriju Hawaii Five-0 u kojoj sam igrao ulogu Randy Thorpea iz New Jersey-a, kolega Scott Caan me je nakon naše prve zajedničke scene na snimanju pitao: "U kojem ste dijelu New Jersey-a rođeni i odrasli?" "U kvartu koji se zove Bosna!" Na što se on slatko nasmijao.

Prva glavna uloga i - nominacija za Oscara

Kako izgleda borba jednog glumca s Balkana za ulogu u Hollywoodu?

Ideš na castinge i tamo se boriš sa 200, 300 i više njih da bi baš tebe izabrali za tu ulogu. Surovo je jer je ogromna konkurencija, ali ja se prema tome odnosim kao prema velikom izazovu, jer kad dobiješ ulogu u takvoj konkurenciji, imaš dodatni motiv da je odigraš na najbolji mogući način.

Kratki film 'In the Name of the Son' donio vam je veliko priznanje i međunarodne nagrade – što vam je taj projekt otvorio u karijeri?

'In The Name Of the Son' je film u kojem igram svoju prvu glavnu ulogu u Americi i koji je 2009. godine pobijedio na 23 međunarodna festivala i bio nominiran za Oscara u kategoriji kratkog igranog filma.

Posljednjih godina domaći gledatelji mogu Vas pratiti i u regionalnim televizijskim uspješnicama, kao što su 'Državni službenik', 'Klan', 'Kalkanski krugovi', 'Beležnica profesora Miškovića'. U kojem projektu ste se najbolje osjećali? Koja vam je od tih uloga najdraža i zašto?

U ulozi Jeff Boyda, operativca CIA-e za Balkan u seriji 'Beležnica'.

Jack Dimich o ulozi u 'Sjenama prošlosti': 'Profesionalnost i posvećenost poslu na vrhunskoj su razini'

U seriji Sjene prošlosti igrate doktora Andriju Severa. Kako vam se sviđa taj projekt?

Nakon mog gostovanja u HNK-u, jako mi je drago da se po prvi put publici u Hrvatskoj na televiziji predstavim baš ulogom doktora Andrije Severa u seriji Sjene prošlosti.

Dr. Sever je veoma osebujan lik, duboko emotivan i bilo mi je zadovoljstvo što sam ga igrao.

Također, krasno sam prihvaćen od ostatka ekipe na snimanju serije u Zagrebu i suradnja sa kolegama je bila izuzetna, naročito sa kolegicom Marinom Fernandez i kolegom Jasminom Mekićem.

Imate li već neku najdražu rečenicu iz Sjena prošlosti? Što vas se najviše dojmilo na setu?

Rečenice Vam ne mogu otkriti iz obveze prema producentima jer publika još nije vidjela moje epizode. Bilo mi je zadovoljstvo surađivati sa svima na setu jer su profesionalnost i posvećenost poslu bili na vrhunskoj razini.

Foto: Voyo

Kako doživljavate razliku u radu između američke i domaće filmsko-televizijske produkcije?

Nema velike razlike u kvaliteti, profesionalizmu i odnosu prema poslu. Samo je razlika u budžetima. Amerikancima je puno lakše raditi jer su im budžeti veći.

Radite li i dalje u SAD-u ili ste se odlučili u potpunosti „vratiti kući“?

Radim kako u Americi, tako i u Europi i bilo gdje na ovom krasnom planetu, ako mi se uloga svidi. Glumac nema pravo na barijere i na bilo koju vrstu ograničenosti, pa ni geografsku. Što se mene tiče, tako će ostati do kraja moje karijere i života.

Kada pogledate unatrag, što biste rekli mladom Željku iz Kozarske Dubice koji sanja o glumačkoj karijeri?

"MAYBE YOU DID GOOD, BUT YOU CAN ALWAYS DO BETTER!"

Koja je vaša životna filozofija danas – i što još priželjkujete ostvariti u karijeri i životu?

Živjeti svaki trenutak u jedinom životu koji imamo, biti voljen i voljeti, raditi ono što voliš i nikada ne prestati ni raditi ni živjeti.

Kad stanemo – to je kraj.

Glumačkim ostvarenjima Jacka Dimicha svakako još ni približno nije kraj. A trenutno ga možete gledati u "Sjenama prošlosti" na platformi Voyo. Njegove uloge ne propustite ni u regionalnim ostvarenjima: 'Državni službenik', 'Klan', 'Kalkanski krugovi', 'Beležnica profesora Miškovića' - koje možete gledati samo na Voyo!