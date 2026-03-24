Glas koji je proslavio Love Island: Sve što trebate znati o Iainu Stirlingu

Taj glas pripada škotskom komičaru Iainu Stirlingu, čovjeku koji je od običnog reality showa stvorio satiričnu poslasticu i postao njegov zaštitni znak.

Iain nije planirao karijeru u svijetu zabave. Upisao je i završio studij prava na Sveučilištu u Edinburghu, no tijekom posljednje godine studija otkrio je svoju pravu strast, stand-up komediju. Ubrzo je počeo nizati uspjehe na natjecanjima za mlade komičare, a škotski mediji proglasili su ga jednim od najperspektivnijih novih talenata.

Njegov put do televizije vodio je preko dječjeg kanala CBBC, gdje je radio kao voditelj uz popularnu lutku psa, Hacker T. Doga. Iako se rad na dječjoj televiziji činio nespojivim s njegovim kasnijim angažmanom, upravo je ondje usavršio vještine koje su ga kasnije proslavile.

Tajna uspjeha: Više od samog čitanja

Kada je Love Island ponovno pokrenut 2015. godine, producenti su tražili nekoga tko će showu dati jedinstven pečat. Stirlingov prepoznatljivi škotski naglasak i smisao za humor pokazali su se kao pun pogodak. No, njegova uloga daleko nadilazi puko čitanje scenarija.

Stirling aktivno sudjeluje u pisanju teksta zajedno s Markom Busk-Cowleyjem, jednim od autora formata. Njihov pristup je jedinstven: umjesto da samo prepričavaju događaje, oni se ismijavaju samom showu - od kičastih spojeva do nezgrapnih dijaloga natjecatelja. Time stvaraju svojevrsnu internu šalu s publikom, dopuštajući gledateljima da uživaju u showu čak i ako preziru reality žanr.

Njegov radni dan tijekom snimanja je intenzivan. Kada radi i na britanskoj i na američkoj verziji showa, raspored mu traje i do 14 sati. Prvo odrađuje britansku epizodu, zatim provodi vrijeme sa svojom obitelji, a kasno navečer se spaja na Zoom kako bi od kuće, iz svog londonskog studija, snimio naraciju za američko izdanje koje se snima na Fidžiju.

Život izvan vile

Ironično, najuspješnija ljubavna priča proizašla iz Love Islanda je upravo njegova. Stirling je od 2020. u braku s irskom voditeljicom Laurom Whitmore, koja je nekoliko sezona vodila show. Par je 2021. dobio kćer i smatraju se jednim od najpoznatijih parova britanske televizije.

Osim Love Islanda, Stirling je iznimno aktivan. Kreirao je i glumi u vlastitom sitcomu Buffering, redovito nastupa na stand-up turnejama, a njegov specijal Failing Upwards dostupan je na Amazon Primeu. Veliki je zaljubljenik i u videoigre, zbog čega redovito streama na platformi Twitch, gdje ga prati više od 65 tisuća ljudi.

Iako ga gledatelji nikada ne vide na ekranu, Iain Stirling je duša Love Islanda. Njegov glas nije samo pozadina, već ključni sastojak koji show čini globalnim fenomenom, a svaku epizodu pretvara u komično remek-djelo.

