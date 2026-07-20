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Princ pirata /

Fatalni turčin kojeg obžavamo gledati na malim ekranima

Fatalni turčin kojeg obžavamo gledati na malim ekranima
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Foto: Profimedia

U proteklom desetljeću, turski glumac Can Yaman postao je jedno od najprepoznatljivijih lica europske televizije.

20.7.2026.
17:40
Hot.hr
Profimedia
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Njegova karijera, koja se proteže od turskih romantičnih komedija do velikih međunarodnih produkcija, svjedoči o nevjerojatnoj svestranosti, a brojne uspješnice koje su mu donijele status zvijezde dostupne su i domaćoj publici putem platforme Voyo.

 

Epska avantura i talijanski krimić

Yamanova najnovija uloga je ona legendarnog gusara u raskošnoj produkciji 'Sandokan', smještenoj na Borneo 1841. godine. On glumi malezijskog princa koji vodi otpor protiv britanskih kolonijalista, a radnja prati njegovu borbu za slobodu, ali i zabranjenu ljubav s Lady Mariannom, kćeri britanskog konzula. Zahtjevna uloga tražila je višemjesečne pripreme, tijekom kojih je glumac smršavio deset kilograma te savladao jahanje i borilačke vještine. Paralelno s tim, Yaman je osvojio i talijansko tržište kao glavni glumac u hit seriji 'Viola boje mora'. U njoj tumači policijskog inspektora Francesca Demira, čovjeka s izvanrednim instinktom, ali i emocionalno suzdržanog i nepovjerljivog prema ljudima. Njegov se svijet mijenja kad počne surađivati s novinarkom Violom (Francesca Chillemi), čiji mu dar sinestezije pomaže u rješavanju zločina. Ova uloga omogućila mu je da istraži psihološki nijansiraniji lik.

Fatalni turčin kojeg obžavamo gledati na malim ekranima
Foto: RTL
Fatalni turčin kojeg obžavamo gledati na malim ekranima
Foto:
Fatalni turčin kojeg obžavamo gledati na malim ekranima
Foto: RTL

Uloge koje su ga lansirale među zvijezde

Ipak, uloga koja ga je pretvorila u međunarodni fenomen bila je ona u seriji 'Sanjalica'. Kao Can Divit, karizmatični fotograf i vlasnik marketinške agencije slobodnog duha, osvojio je srca gledatelja diljem svijeta. Priča o ljubavi između njega i Sanem, djevojke iz susjedstva koja sanja o tome da postane spisateljica, postala je globalni hit. O njezinoj popularnosti svjedoči i anegdota da je glumac Bradley Cooper otkrio kako je Yaman omiljeni glumac njegove majke upravo zbog te serije. Njegov šarm ponovno dolazi do izražaja u 'Gospodinu pogrešnom', gdje se udružio s glumicom Özge Gürel. Tumači Ozgura, bogatog vlasnika restorana i zakletog neženju, dok ona glumi Ezgi, djevojku umornu od ljubavnih razočaranja. Kako bi se riješio pritiska svoje majke, Ozgur predlaže Ezgi da glumi njegovu djevojku, a zauzvrat joj obećava pomoći u osvajanju drugog muškarca. Njihova igra, naravno, prerasta u neočekivanu romansu.

Fatalni turčin kojeg obžavamo gledati na malim ekranima
Foto: Profimedia
Fatalni turčin kojeg obžavamo gledati na malim ekranima
Foto:

Od buntovnog gusara i strogog inspektora do neodoljivog zavodnika, Can Yaman je dokazao da se snalazi u različitim žanrovima, uspješno gradeći karijeru koja nadilazi granice. Njegova predanost ulogama i magnetska privlačnost ključ su uspjeha koji ne pokazuje znakove usporavanja. Serije s Canom Yamanom gledajte na platformi Voyo.

VoyoTurskaCan Yaman
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