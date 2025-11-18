Evo kako Goran Bogdan najavljuje 'Močvaru': 'Ovo je najbolja sezona do sada'

Nakon dvije hvaljene sezone mračnog psihološkog trilera Močvara, priča o Nikoli Krsmanoviću vraća se još snažnija, dublja i emotivno potresnija – ekskluzivno na platformi Voyo. Goran Bogdan i u trećoj sezoni nosi seriju na svojim leđima. Njegov Nikola Krsmanović više nije samo policajac koji lovi serijskog ubojicu – on je čovjek koji pokušava preživjeti vlastite demone.

Foto: Voyo

Autorski projekt redatelja Olega Novkovića i scenaristice Milene Marković od početka je pomicao granice regionalne dramske produkcije, a treća sezona zaokružuje Nikolin put u velikom finalu. Goran Bogdan ne skriva da mu je ovo najdraži nastavak – opisuje ga kao “najbolju sezonu do sada, još hrabriju i luđu”.

Nikola više nije policajac – nego vozač u noćnom Beogradu

U trećoj sezoni susrećemo potpuno promijenjenog Nikolu (Goran Bogdan). Napustio je policiju, živi sam u nedovršenoj kući izvan Beograda, noću vozi taksi i već godinu dana ne pije. Njegova bivša supruga Maja sada je u braku s uglednim muškarcem, a s njima živi i Nikolina kći. Nikola se, umjesto policijske značke, bavi poslom koji je jednako opasan – radi kao vozač i svojevrsni zaštitnik elitnih prostitutki.

Jedna noćna vožnja pokreće lanac događaja: nakon incidenta u kojem pretuče bankara koji je napao jednu od njegovih štićenica, taj isti muškarac završava mrtav, a Nikola postaje glavni osumnjičeni. Od tog trenutka priča se pretvara u borbu za istinu, iskupljenje i suočavanje s davno potisnutom prošlošću. Goran Bogdan je više puta istaknuo da Nikolu u novim epizodama pratimo do “točke najvećeg mraka”, ali i da je upravo ta, treća sezona koju možete pratiti na Voyo, najpotentnija i najemotivnija do sada.

Veliko finale priče: može li itko pobjeći od svoje prošlosti?

Treća sezona Močvare donosi osam epizoda u kojima se krug oko Nikole konačno zatvara. Autori najavljuju “veliko finale” – nakon ovih epizoda priča dolazi do svog logičnog, ali iznenađujućeg raspleta. Ponovno se isprepliću teme elitne prostitucije i visokog kriminala, korumpiranih struktura moći, ali i vrlo intimne priče o krivnji, roditeljstvu i pokušaju da se postane bolji čovjek.

Močvara ostaje vjerna sebi – mračna je, atmosferična i nemilosrdna prema svojim likovima, ali istovremeno emotivna i duboko ljudska. Upravo zato je publika u regiji doživljava kao jednu od najvažnijih suvremenih TV drama.

Na Voyo pogledajte sve tri sezone Močvare – od prve istrage serijskih ubojstava, preko druge sezone, pa sve do potpuno novih epizoda - finala serije - u kojima Nikola pokušava pobjeći od života koji je sam stvorio.