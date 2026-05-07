Druga sezona hit serije 'Threesome' stigla je na Voyo

Serija 'Threesome' nastavlja pratiti emocionalno putovanje Davida i Siri, para čiji se život nepovratno promijenio nakon jedne noći koja je trebala biti samo eksperiment.

Foto: Viaplay

Gdje smo stali?

Prva sezona upoznala nas je s Davidom (Simon Lööf) i Siri (Matilda Källström), mladim švedskim parom koji živi u Londonu i čija se naizgled savršena veza našla na teškoj kušnji. Njihova dugogodišnja ljubav, koja je djelovala neraskidivo, poljuljana je iz temelja nakon što su proveli noć s francuskom studenticom umjetnosti Camille. Taj je događaj pokrenuo lavinu ljubomore, preispitivanja i žaljenja, ostavljajući njihov odnos u krhotinama na kraju prve sezone.

Foto: Viaplay

Sezona o posljedicama i novim počecima

Druga sezona nastavlja se točno tamo gdje je prva stala. Prema riječima kreatorice Lise Linnertorp, ovo je sezona koja se bavi 'prekidom i trenutkom kada se ljubav transformira, izobliči i više ne pobjeđuje sve'. Radnja prati Davida koji, nakon što sazna za Sirinu nevjeru s Johnom (Lucien Laviscount), odluči otići. Useljava se kod prijatelja Marija i pokušava pronaći sebe, a uskoro upoznaje Joannu s kojom razvija povezanost. Dok se bori s osjećajima prema Siri i novoj vezi, oboje se moraju suočiti s pitanjem ima li njihova ljubav budućnost ili je vrijeme za konačni kraj.

Foto: Viaplay

Foto: Viaplay

Serija koju potpisuje Lisa Linnertorp, poznata po ulogama u hitovima poput 'Mosta', ističe se sirovim i autentičnim prikazom modernih odnosa. Pohvale kritičara i publike posebno su usmjerene na glavne glumce, Matildu Källström i Simona Lööfa, čije izvedbe gledatelje uvlače duboko u vrtlog emocija. Svi koji su s nestrpljenjem čekali nastavak serije 'Threesome' sada mogu uroniti u nove zaplete na Voyo platformi gdje su prve tri epizode već dostupne.