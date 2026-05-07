Druga sezona hit serije 'Threesome' stigla je na Voyo
Nakon napetog završetka prve sezone, obožavatelji jedne od najprovokativnijih europskih serija za mlade mogu odahnuti.
Serija 'Threesome' nastavlja pratiti emocionalno putovanje Davida i Siri, para čiji se život nepovratno promijenio nakon jedne noći koja je trebala biti samo eksperiment.
Gdje smo stali?
Prva sezona upoznala nas je s Davidom (Simon Lööf) i Siri (Matilda Källström), mladim švedskim parom koji živi u Londonu i čija se naizgled savršena veza našla na teškoj kušnji. Njihova dugogodišnja ljubav, koja je djelovala neraskidivo, poljuljana je iz temelja nakon što su proveli noć s francuskom studenticom umjetnosti Camille. Taj je događaj pokrenuo lavinu ljubomore, preispitivanja i žaljenja, ostavljajući njihov odnos u krhotinama na kraju prve sezone.
Sezona o posljedicama i novim počecima
Druga sezona nastavlja se točno tamo gdje je prva stala. Prema riječima kreatorice Lise Linnertorp, ovo je sezona koja se bavi 'prekidom i trenutkom kada se ljubav transformira, izobliči i više ne pobjeđuje sve'. Radnja prati Davida koji, nakon što sazna za Sirinu nevjeru s Johnom (Lucien Laviscount), odluči otići. Useljava se kod prijatelja Marija i pokušava pronaći sebe, a uskoro upoznaje Joannu s kojom razvija povezanost. Dok se bori s osjećajima prema Siri i novoj vezi, oboje se moraju suočiti s pitanjem ima li njihova ljubav budućnost ili je vrijeme za konačni kraj.
Serija koju potpisuje Lisa Linnertorp, poznata po ulogama u hitovima poput 'Mosta', ističe se sirovim i autentičnim prikazom modernih odnosa. Pohvale kritičara i publike posebno su usmjerene na glavne glumce, Matildu Källström i Simona Lööfa, čije izvedbe gledatelje uvlače duboko u vrtlog emocija. Svi koji su s nestrpljenjem čekali nastavak serije 'Threesome' sada mogu uroniti u nove zaplete na Voyo platformi gdje su prve tri epizode već dostupne.