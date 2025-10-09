Drama obitelji Simonović u novoj epizodi Tajkuna 2 u ponoć na Voyo

Napetost u obitelji Simonović doseže točku ključanja, a poslovni imperij koji je izgradio Vladan Simonović (Dragan Bjelogrlić) trese se iz temelja. Nova epizoda iščekivane druge sezone popularne serije "Tajkun", koja je od ponoći dostupna ekskluzivno na platformi Voyo, donosi vrtlog intriga, emocionalnih ucjena i nemilosrdnih poslovnih ratova u kojima nitko nije siguran. Dok se konci prošlosti isprepliću sa sadašnjošću, jedno je pitanje u središtu svega – što će biti s Milom?

Obiteljska drama na vrhuncu: Milina sudbina u rukama roditelja

Mlada Mila Simonović (Teodora Dragičević) našla se u središtu oluje koja prijeti progutati sve pred sobom. Njezina veza s Dušanom Tadićem, Vladanovim poslovnim rivalom i nekadašnjim štićenikom, postaje neprihvatljiva za njezine roditelje. Zabrinuti za njezinu budućnost, Vladan i Milina majka, Rada, donose drastičnu odluku.

"Upropastit ćeš si život", upozorava je majka, no Mila, prkosnija no ikad, odbija prihvatiti sudbinu koju joj drugi kroje. "Vjeruj mi da znam što radim", odvraća roditeljima, odlučna u namjeri da se bori za svoju ljubav i vlastiti put. Njezina izjava, "Ja ću biti mnogo više od lijepe, ženske glavice", odzvanja kao najava nove, zrelije Mile koja više ne pristaje biti samo pijun u igrama odraslih. No, ima li snage oduprijeti se moćnom ocu koji je spreman na sve kako bi zaštitio ono što smatra svojim?

Obračun titana: Tko je lovac, a tko lovina?

Dok mu se obitelj raspada, Vladan Simonović vodi bitku života. Pritisnut sa svih strana, suočava se s moćnom prijetnjom. U igri u kojoj su pravila odavno pogažena, Simonović poseže za svojim posljednjim oružjem. Spreman je riskirati sve kako bi zaustavio neprijatelje. Međutim, dok vodi rat protiv vanjskih sila, ovaj tajkun nije ni svjestan da mu najveća opasnost prijeti iznutra, iz najbližeg okruženja. U ovoj bolesnoj igri moći, uloge lovca i lovine mijenjaju se iz trenutka u trenutak.

Nova epizoda serije Tajkun 2 donosi odgovore na neka pitanja, ali otvara niz novih. Tko je pokušao ubiti Dušana? Kakvu tajnu skriva noć koja je Milu zauvijek promijenila? I najvažnije – hoće li Vladan, u pokušaju da spasi svoje carstvo, nepovratno izgubiti vlastitu kćer?

Ne propustite novu, napetu epizodu serije "Tajkun 2", koja pomiče granice regionalne produkcije. Novu epizodu ne propusti u ponoć, ekskluzivno na platformi Voyo.