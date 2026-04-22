Dan planeta Zemlje na Voyo: Kako najmlađe naučiti da budu istinski čuvari prirode

Podaci o stanju našeg okoliša postaju sve alarmantniji: prosječni porast globalne temperature, milijuni tona plastike u oceanima i više od milijun vrsta kojima prijeti izumiranje. Obja.sniti ovako kompleksnu i često zastrašujuću temu najmlađima može biti velik izazov. Ipak, upravo su oni ti na kojima svijet ostaje.

Srećom, učenje o ekologiji ne mora biti suhoparno. Kroz zabavne i pametno osmišljene edukativne sadržaje, djeca mogu na njima prilagođen način usvojiti ključne lekcije o važnosti očuvanja prirode. Upravo s tim ciljem streaming platforma VOYO nudi poseban programski sadržaj koji djecu pretvara u male, ali moćne saveznike planeta.

Zabava s porukom: Voyo donosi specijalan program za djecu

Kako bi najmlađima približio svijet ekologije, Voyo je pripremio serijale koji kroz igru, animaciju i stvarne primjere potiču razvoj ekološke svijesti. Emisije poput 'Eko limach', 'Prijatelji planeta', 'SOS za životinjski svijet' i 'Zagonetna šuma' osmišljene su da educiraju, ali i inspiriraju djecu na djelovanje.

Eko limach za bolji svijet

Edukativno-zabavna emisija 'Eko limach' idealan je početak za usvajanje dobrih navika. Voditelj Miro Čabraja kroz igru i jednostavne zadatke uči djecu kako malim koracima mogu doprinijeti velikim promjenama. Emisija potiče empatiju prema životinjama, razvija zdrav odnos prema hrani i vlastitom tijelu te uči djecu o važnosti samopoštovanja i poštovanja drugih. Osim toga, 'Eko limach' nudi i roditeljima korisne ideje za kvalitetno provođenje zajedničkog vremena i savjete stručnjaka o psihofizičkom razvoju djeteta u skladu s prirodom.

Postanite Prijatelji planeta

Sam naziv ovog serijala jasan je poziv na akciju. 'Prijatelji planeta' je edukativni format u kojem voditeljica Lucija na zabavan i djeci razumljiv način predstavlja ključne ekološke koncepte. Teme poput štednje vode, pravilnog recikliranja, sadnje drveća i zamjene plastičnih vrećica platnenima obrađene su kroz praktične primjere koje svako dijete može primijeniti u svojoj svakodnevici. Emisija ih uči da svaki njihov postupak, ma koliko se malen činio, ima pozitivan utjecaj na očuvanje Zemlje.

SOS za životinjski svijet

Možete li zamisliti svijet bez slonova, tigrova ili dupina? Upravo to pitanje postavlja serijal 'SOS za životinjski svijet', koji pod povećalo stavlja životinjske vrste čiji je opstanak ugrožen. Serijal vodi gledatelje na putovanje kroz različita staništa, od mračnih jama u kojima živi čovječja ribica, preko gustih šuma u kojima obitavaju divlje zvijeri, pa sve do Jadranskog mora, doma kornjača i dupina. Kroz priče o životinjama koje se ne mogu same izboriti za opstanak, emisija prenosi snažnu poruku o našoj odgovornosti da štitimo bioraznolikost i postanemo glas onih koji ga nemaju.

Otkrivanje tajni Zagonetne šume

Ljubav prema prirodi često započinje upoznavanjem okoline koja nas okružuje. Serijal 'Zagonetna šuma', nastao u suradnji s Parkom prirode Medvednica, otkriva nevjerojatne činjenice o 'zelenim plućima' našega glavnog grada. Gledatelji imaju priliku čuti priče o stogodišnjem drveću, upoznati se s rijetkim i zaštićenim biljkama te otkriti koji sve gmazovi i divlje životinje obitavaju na Medvednici. Ovaj serijal naglašava važnost brige o lokalnim ekosustavima i promiče vrijednosti koje osiguravaju bolju i zeleniju budućnost.

U konačnici, briga za planet zajednička je misija, a edukacija djece njezin je temelj. Pružanjem sadržaja koji na pozitivan i angažiran način govori o zaštiti okoliša, otvaramo vrata za važne obiteljske razgovore i odgajamo generaciju koja će Zemlju cijeniti, razumjeti i, najvažnije od svega, znati kako je sačuvati. Uputi se na Voyo i nauči tajne očuvanja našeg planeta Zemlje!