Čelična kandža: Istinita priča o slavi i tragediji hrvačke dinastije

Priča o usponu i padu obitelji Von Erich, teksaške hrvačke dinastije koja je 1980-ih bila na vrhu svijeta, ostavlja gledatelje bez daha, ne zbog spektakularnih poteza u ringu, već zbog nevjerojatne količine tragedije koja se sručila na jednu obitelj.

Uspon i pad teksaških idola

Radnja prati obitelj Adkisson, poznatiju pod scenskim imenom Von Erich. Patrijarh Fritz Von Erich (Holt McCallany), bivši hrvač opsjednut uspjehom, stvorio je vlastitu hrvačku promociju i nemilosrdno gurao svoje sinove prema vrhu, uvjeren da ih snaga i slava mogu zaštititi od svake boli. Njegova mantra bila je jednostavna: ako su najjači, ništa ih ne može povrijediti. Stvarnost je, nažalost, bila brutalno drugačija. Njihova popularnost u Teksasu bila je golema, a braća su postala lokalni heroji i nacionalne zvijezde.

Tko su bili braća Von Erich?

U središtu priče su četvorica od petorice Fritzevih sinova koji su ušli u ring. Tu su Kevin (Zac Efron), najstariji preživjeli brat i narator priče; Kerry (Jeremy Allen White), karizmatični i najuspješniji sportaš; David (Harris Dickinson), tehnički najtalentiraniji hrvač; te Mike (Stanley Simons), osjećajni mladić koji je sanjao o glazbi, a ne o borbi. Film je izostavio najmlađeg brata Chrisa, čija bi sudbina, kako je redatelj objasnio, učinila priču preteškom za publiku, iako je već i ovako na rubu izdržljivosti.

Više od sporta: Priča o 'prokletstvu' i toksičnoj muškosti

'Čelična kandža' nije samo film o hrvanju. To je duboka studija o takozvanom 'prokletstvu von Erichovih', nizu preranih i tragičnih smrti koje su zadesile braću. Film ne nudi nadnaravna objašnjenja, već sugerira da je "prokletstvo" zapravo bilo posljedica toksičnog okruženja. Fritzev odgoj, koji je potiskivao svaku slabost i emociju, te golem pritisak da se ispune očeva očekivanja, stvorili su okruženje u kojem su se mladići slamali pod teretom slave, ozljeda i osobnih demona. Naziv filma, koji označava Fritzev slavni hrvački zahvat, ujedno je i moćna metafora za njegov gušeći stisak nad životima sinova.

Ipak, usred tame, film pronalazi tračak nade. Poruka filma leži u neraskidivoj bratskoj ljubavi koja je postojala unatoč suparništvu koje je otac poticao. Kroz Kevina, jedinog preživjelog brata, film govori o prekidanju ciklusa traume. On na kraju pronalazi spas ne u titulama i pojasovima, već u vlastitoj obitelji, stvarajući nasljeđe ljubavi i mira umjesto slave i patnje.

Film 'Čelična kandža' dostupan je na platformi Voyo uz mnoštvo drugih zanimljivih sportskih naslova.