'Brak na prvu' Australija: ljubav, skandali i prvi gay par u povijesti showa
Jedanaesta sezona je stigla na Voyo. Otkrivamo zašto je morate pogledati
Sve ono zbog čega je show 'Brak na prvu' globalni hit čeka vas u 11. sezoni 'Braka na prvu Australija': snažne emocije, burne svađe, neočekivani preokreti i odnosi koji se raspadaju pred kamerama.
No ova sezona ide i korak dalje — po prvi put u povijesti australske verzije, gledamo i gay par, što je izazvalo velik interes publike i snažne reakcije na društvenim mrežama.
Tko su glavni parovi 11. sezone 'Braka na prvu Australija'
Jack i Tori
Jedan od najupečatljivijih parova sezone. Od početka djeluju složno i često nastupaju kao “mi protiv svih”. No upravo taj stav izaziva sumnju kod ostalih sudionika i stručnjaka. Publika je podijeljena — dok ih jedni vide kao najstabilniji par, drugi smatraju da se iza savršene slike kriju ozbiljni problemi. Što vi mislite?
Sara i Tim
Strastveni, glasni i emotivni — ali i najkonfliktniji par sezone. Njihove svađe često dominiraju večerama i ceremonijama odluke. Upravo oni nose titulu para koji se najviše svađa, ali i onih koji gledatelje ne ostavljaju ravnodušnima. Provjerite odmah na Voyo!
Jayden i Eden
Par koji dolazi nešto kasnije u eksperiment i odmah unosi mirniju energiju. Njihova komunikacija je zrela, a odnos stabilan, zbog čega ih mnogi vide kao par s najviše perspektive.
Michael i Stephen
Michael i Stephen ulaze u eksperiment u neuobičajenim okolnostima. Michaelu se izvorni partner povlači prije samog vjenčanja, no stručnjaci mu odlučuju pružiti drugu priliku i spajaju ga sa Stephenom. Njihov odnos donosi svježinu, iskrene razgovore i drugačiju dinamiku u odnosu na ostale parove. Jesu li opstali ili odustali, pogledajte odmaj u 'Braku na prvu Australija' na platformi Voyo.
Lucinda i Timothy
Jedan od emotivno najdubljih odnosa. Lucinda je otvorena i duhovna, dok je Timothy zatvoren i opterećen prošlošću. Njihova priča više je o osobnom razvoju ali upravo zato ostavlja snažan dojam.
Cassandra i Tristan
Par koji je publika željela vidjeti kako uspijeva. Iskreni i topli, no suočeni s problemima s intimnošću i samopouzdanjem.
Najveći skandali i preokreti sezone
Sezona 11 obiluje dramom, ali nekoliko trenutaka posebno se istaknulo:
Otkrivanje tajnih poruka i sumnji u emocionalne prevare
Večere koje završavaju suzama, napuštanjem stola i teškim riječima
Pitanja iskrenosti — jesu li neki kandidati u show ušli iz pogrešnih razloga?
Glasine o simpatijama između sudionika koji nisu bili u istom paru, što dodatno uzburkava odnose.
'Brak na prvu Australija' i u 11. sezoni dokazuje zašto je jedan od najkomentiranijih realityja današnjice. Ako volite emocije bez filtera i odnose koji (ne)pucaju pod pritiskom, ovo je sezona koju ne želite propustiti. Gledajte odmah na platformi Voyo.