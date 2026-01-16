'Brak na prvu' Australija: ljubav, skandali i prvi gay par u povijesti showa

Sve ono zbog čega je show 'Brak na prvu' globalni hit čeka vas u 11. sezoni 'Braka na prvu Australija': snažne emocije, burne svađe, neočekivani preokreti i odnosi koji se raspadaju pred kamerama.

Foto: Voyo

No ova sezona ide i korak dalje — po prvi put u povijesti australske verzije, gledamo i gay par, što je izazvalo velik interes publike i snažne reakcije na društvenim mrežama.

Tko su glavni parovi 11. sezone 'Braka na prvu Australija'

Jack i Tori

Jedan od najupečatljivijih parova sezone. Od početka djeluju složno i često nastupaju kao “mi protiv svih”. No upravo taj stav izaziva sumnju kod ostalih sudionika i stručnjaka. Publika je podijeljena — dok ih jedni vide kao najstabilniji par, drugi smatraju da se iza savršene slike kriju ozbiljni problemi. Što vi mislite?

Foto: Voyo

Sara i Tim

Strastveni, glasni i emotivni — ali i najkonfliktniji par sezone. Njihove svađe često dominiraju večerama i ceremonijama odluke. Upravo oni nose titulu para koji se najviše svađa, ali i onih koji gledatelje ne ostavljaju ravnodušnima. Provjerite odmah na Voyo!

Foto: Voyo

Jayden i Eden

Par koji dolazi nešto kasnije u eksperiment i odmah unosi mirniju energiju. Njihova komunikacija je zrela, a odnos stabilan, zbog čega ih mnogi vide kao par s najviše perspektive.

Foto: Voyo

Michael i Stephen

Michael i Stephen ulaze u eksperiment u neuobičajenim okolnostima. Michaelu se izvorni partner povlači prije samog vjenčanja, no stručnjaci mu odlučuju pružiti drugu priliku i spajaju ga sa Stephenom. Njihov odnos donosi svježinu, iskrene razgovore i drugačiju dinamiku u odnosu na ostale parove. Jesu li opstali ili odustali, pogledajte odmaj u 'Braku na prvu Australija' na platformi Voyo.

Foto: Voyo

Lucinda i Timothy

Jedan od emotivno najdubljih odnosa. Lucinda je otvorena i duhovna, dok je Timothy zatvoren i opterećen prošlošću. Njihova priča više je o osobnom razvoju ali upravo zato ostavlja snažan dojam.

Foto: Voyo

Cassandra i Tristan

Par koji je publika željela vidjeti kako uspijeva. Iskreni i topli, no suočeni s problemima s intimnošću i samopouzdanjem.

Foto: Voyo

Najveći skandali i preokreti sezone

Sezona 11 obiluje dramom, ali nekoliko trenutaka posebno se istaknulo:

Otkrivanje tajnih poruka i sumnji u emocionalne prevare

Večere koje završavaju suzama, napuštanjem stola i teškim riječima

Pitanja iskrenosti — jesu li neki kandidati u show ušli iz pogrešnih razloga?

Glasine o simpatijama između sudionika koji nisu bili u istom paru, što dodatno uzburkava odnose.

Foto: Voyo

'Brak na prvu Australija' i u 11. sezoni dokazuje zašto je jedan od najkomentiranijih realityja današnjice. Ako volite emocije bez filtera i odnose koji (ne)pucaju pod pritiskom, ovo je sezona koju ne želite propustiti. Gledajte odmah na platformi Voyo.