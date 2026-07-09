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Veliko priznanje /

Ariana Madix nominirana za Emmy, a vijest je saznala na potpuno nevjerojatan način

Ariana Madix nominirana za Emmy, a vijest je saznala na potpuno nevjerojatan način
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Foto: John Salangsang for WIF/Shutterstock Editorial/Profimedia

Put Ariane Madix od reality drame do crvenog tepiha dobio je svoje najprestižnije poglavlje. Nekadašnja zvijezda serije 'Vanderpump Rules' zaradila je svoju prvu nominaciju za nagradu Emmy za ulogu voditeljice iznimno popularnog showa 'Love Island USA'.

9.7.2026.
12:19
Hot.hr
John Salangsang for WIF/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Jaka konkurencija i šok u zoru

Nominacija je Madix svrstala u društvo voditeljskih veterana. U kategoriji za najboljeg voditelja reality programa natjecat će se protiv RuPaula Charlesa ('RuPaul's Drag Race'), Alana Cumminga ('The Traitors'), Jeffa Probsta ('Survivor') i Kristen Kish ('Top Chef'). Vijest o priznanju zatekla ju je na Fidžiju, gdje snima osmu sezonu showa. 'Bilo je četiri ujutro po lokalnom vremenu kad me usred mraka probudila zvonjava telefona u sobi, što je zastrašujuć zvuk', ispričala je za Deadline. 'Bio je to moj tim, zvali su da mi kažu za nominaciju i da čestitaju. Bila sam toliko ošamućena i polubudna da sam skoro ponovno zaspala, pitajući se je li se to doista dogodilo.'

Ariana Madix nominirana za Emmy, a vijest je saznala na potpuno nevjerojatan način
Foto: ITV

'Ovo je ostvarenje sna'

Madix je priznala da je šokirana što se njezino ime našlo uz 'velikane reality televizije'. Posebno emotivna bila je poruka njezine majke. 'Imaju tu našu internu šalu još otkad sam bila dijete. Zvala bi me svojom 'awesome girl'. Kad mi je poslala poruku s čestitkom, oslovila me tako, što me uvijek dirne do suza', otkrila je. Iako situaciju opisuje kao borbu 'Davida i Golijata', samu nominaciju smatra najvećom pobjedom. 'Vidjeti svoje ime na popisu s nekim od najvećih televizijskih imena je ostvarenje sna.'

Dodjela 78. nagrada Emmy održat će se 14. rujna, a za Madix će to biti kruna karijere koja na najbolji način dokazuje da se i iz najtežih životnih udaraca može izaći jači nego ikad prije.

Ariana Madix nominirana za Emmy, a vijest je saznala na potpuno nevjerojatan način
Foto: Matt Winkelmeyer/Getty images/Profimedia

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