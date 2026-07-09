Ariana Madix nominirana za Emmy, a vijest je saznala na potpuno nevjerojatan način

Jaka konkurencija i šok u zoru

Nominacija je Madix svrstala u društvo voditeljskih veterana. U kategoriji za najboljeg voditelja reality programa natjecat će se protiv RuPaula Charlesa ('RuPaul's Drag Race'), Alana Cumminga ('The Traitors'), Jeffa Probsta ('Survivor') i Kristen Kish ('Top Chef'). Vijest o priznanju zatekla ju je na Fidžiju, gdje snima osmu sezonu showa. 'Bilo je četiri ujutro po lokalnom vremenu kad me usred mraka probudila zvonjava telefona u sobi, što je zastrašujuć zvuk', ispričala je za Deadline. 'Bio je to moj tim, zvali su da mi kažu za nominaciju i da čestitaju. Bila sam toliko ošamućena i polubudna da sam skoro ponovno zaspala, pitajući se je li se to doista dogodilo.'

Foto: ITV

'Ovo je ostvarenje sna'

Madix je priznala da je šokirana što se njezino ime našlo uz 'velikane reality televizije'. Posebno emotivna bila je poruka njezine majke. 'Imaju tu našu internu šalu još otkad sam bila dijete. Zvala bi me svojom 'awesome girl'. Kad mi je poslala poruku s čestitkom, oslovila me tako, što me uvijek dirne do suza', otkrila je. Iako situaciju opisuje kao borbu 'Davida i Golijata', samu nominaciju smatra najvećom pobjedom. 'Vidjeti svoje ime na popisu s nekim od najvećih televizijskih imena je ostvarenje sna.'

Dodjela 78. nagrada Emmy održat će se 14. rujna, a za Madix će to biti kruna karijere koja na najbolji način dokazuje da se i iz najtežih životnih udaraca može izaći jači nego ikad prije.

Foto: Matt Winkelmeyer/Getty images/Profimedia

Arianu Mdix gledaj na platformi Voyo u Love Island USA i Love Island Games.

Vila na Tenerifeu zove tvoje ime, prijavi se na Love Island Adria i produži svoje ljeto i pronađi ljubav života s kojom ćeš odnjeti glavnu nagradu. Prijava na linku: PRIJAVA.