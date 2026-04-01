Alina Boz - zvijezda turskih serija s ruskom putovnicom

Od Moskve do istanbulskih setova

Rođena je 1998. u Moskvi, kao kći Ruskinje i oca Turčina bugarskog podrijetla. Prvih sedam godina provela je u Rusiji, da bi se 2005. s obitelji preselila u Istanbul. Iako danas suvereno vlada glumačkom scenom, njezin prvi karijerni odabir bio je drugačiji. Završila je zrakoplovnu srednju školu za kabinsko osoblje, no ljubav prema glumi odvela ju je na studij kazališta na Sveučilištu Kadir Has.

Put do zvijezda i globalna popularnost

Karijeru je započela s petnaest godina, no uloga koja ju je lansirala među zvijezde bila je ona buntovne Hazal u seriji 'Tuđi život' Nakon tog uspjeha, uslijedile su zapažene role u serijama 'Azra' i 'Marašli'. Globalnu slavu donijela joj je glavna uloga Ede u Netflixovom hitu Aşk 101, zahvaljujući kojoj je stekla obožavatelje diljem svijeta. Talent je potvrdila i 2020. godine, kada je nagrađena 'Zlatnim leptirom' kao 'Zvijezda u usponu'.

Zanimljivosti izvan kamera

Osim glumačkog talenta, Alina tečno govori turski, ruski i engleski. Kao djevojčica pojavila se u reklami uz Justina Biebera, a od prosinca 2023. u braku je s producentom Umutom Evirgenom.

Karizmatična i svestrana, Alina Boz jedna je od vodećih glumica svoje generacije. Njezina jedinstvena pozadina i talent jamstvo su karijere koja sigurno kroči prema još većim uspjesima na domaćoj i međunarodnoj sceni.