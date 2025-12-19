Upoznajte Mariju Piskač, osnivačicu prve hrvatske mreže za majke poduzetnice Mamasitas.hr

Marija Piskač mlada je majka i poduzetnica. Krajem 2023. godine osnovala je platformu Mamasitas.hr koja danas broji gotovo dvije tisuće vjernih pratitelja. Osim toga, Marija je vlasnica obrta za izradu i dizajn nakita. Majka je dvoje djece koja nastoji pronaći dobro težište između profesionalnog i društvenog života.

Platformu Mamasitas.hr osnovala je iz želje da se poveže s drugim majkama, pruža im mjesto podrške te odskočnu dasku i stvori oazu druženja i novih poslovnih prilika.

Kako je nastala ideja za platformu Mamasitas.hr i što vas je motiviralo da je pokrenete?

Iako sam odrasla u okolici Zadra, provela sam pola života u inozemstvu i kad sam se 2022. vratila u Zadar, moj krug prijatelja i poznanika se sveo na samo par osoba. Imala sam dvoje jako male djece i pokrenula vlastiti posao u dizajnu nakita te sam htjela naći grupu u kojoj se mogu identificirati i kao majka i kao poduzetnica. Te grupe nije tada bilo te sam odlučila napraviti event za mame i dovesti nešto sasvim novo u Zadar. Tada je ideja zapravo bila napraviti taj jedan event, a sve ostalo je nastalo od tog uspješnog događaja krajem 2023. godine.

Koja je primarna misija Mamasitas.hr i tko vam je ciljana publika?

Misija Mamasitasa je od početka bila pružiti potporu i promociju majkama poduzetnicama na zadarskom području bilo to predstavljanjem na društvenim mrežama ili putem evenata na kojima se družimo, povezujemo i stvaramo nova prijateljstva ili poslovne ideje. Povremeno predstavim i žene koje još nisu majke, ali im je posao jako vezan uz majčinstvo ili djecu te je šteta takvu djelatnost ne predstaviti i podržati. Ciljana skupina su sve žene koje pokreću ili već imaju svoje biznise koji se tiču žena, majčinstva ili djece.

Kako želite promijeniti percepciju majčinstva u poduzetništvu i možete li opisati žene, odnosno majke kojima je platforma prvenstveno namijenjena?

Što se percepcije majčinstva u poduzetništvu tiče, Mamasitas stavlja naglasak na to koliko je zapravo teško pokrenuti vlastiti biznis uz odgajanje male djece i obiteljske obaveze koje s tim dolaze u paketu. Mnoge žene nemaju potporu šire obitelji ili vrtić te uz djecu pokušavaju istisnuti par sati rada da doprinesu obiteljskom budžetu. Platforma je prvenstveno namijenjena majkama koje tek ulaze u poduzetničke vode i ne znaju kome i kako predstaviti svoje proizvode ili usluge.

Imali ste predavanja, panel-rasprave, networking zonu. Koje još aktivnosti želite razviti? Jeste li zadovoljni odazivom?

Pokušavam napraviti sadržaje koji su relevantni mojoj ciljanoj skupini mama i mama poduzetnica. Konkretno - ženski networking, podrška na platformama te sadržaji za djecu, čega nam inače jako nedostaje u Zadru. Želim uvesti još mnogo oblika druženja za odrasle i za djecu. U planu su još i brunch networking & pop up sale za manje grupe te jedan jako poseban event za djevojčice i očeve.

Na koji se način mogu prijaviti zainteresirane sudionice?

Redovno pozivam majke na predstavljanje na platformi i imamo jako dobar odaziv. Također pozivam na sudjelovanje na eventu kao izlagač - neke od mama koje sudjeluju kao izlagači znam od prije, a neke samo preko društvenih mreža i upoznamo se po prvi put na samom eventu. Uvijek mi je drago naići na "novu" mamu koja radi nešto drukčije. Što se gošći eventa tiče, za sve evente (osim zadnjeg) smo dijelili pozivnice putem nagradne igre.

Koliko je važna podrška lokalnih partnera i institucija za vaš rad? Surađujete li s turističkom zajednicom, općinama ili sponzorima?

Budući da platformu vodim sama i to još u svoje "slobodno" vrijeme između poslova i obaveza oko djece, imam sreću da platforma organski raste i okuplja osobe koje stvarno žele biti dio Mamasitas zajednice. Angažirana sam oko podizanja svjesnosti i sretna sam podrška stiže. Lokalni mediji su stvarno susretljivi u najavama za evente i uključujem općine i turističke zajednice u dijalog oko toga što radim i važnosti istog. Krenula sam od jednog divnog partnera u sponzorstvu i sad su se mom cilju pridružili i drugi i to mi daje motivaciju da ono što radim ima smisla.

Koji su najveći izazovi s kojima se susreću majke-poduzetnice u Zadru i kako im zajednica Mamasitas konkretno pomaže u rješavanju tih izazova?

Ono što sam primijetila iz osobnog iskustva, najveći izazov majkama poduzetnicama je pokazati svoj proizvod ili uslugu i doći do ciljane skupine. Iako svi imamo društvene mreže, lako se izgubiti u svijetu brzog sadržaja. Zbog toga, iako netko ima odlučnu priču, ako ju ne može "ispričati" nikome, često neće ni zaživjeti ta poslovna ideja. Na Mamasitas društvenim mrežama spajamo proizvod ili uslugu s licem koje stoji iza njega da dodamo ljudski dodir i da se vidi da iza tog stoji osoba koja je uložila puno truda i vremena u to što radi. Predstavljamo poduzetnice, radimo kratke zanimljive intervjue, dijelimo njihove objave pogotovo ako se radi o aktivnostima za djecu te se povezujemo na eventima.

Kako vidite platformu za par godina i hoćete li se širiti izvan zadarskog kraja? I postoje li neke novosti koje planirate uvesti u Mamasitas u skoroj budućnosti, a o kojima još nismo razgovarali?

Na zimu će napokon zaživjeti web stranica mamamsitas.hr kojoj je cilj okupiti što više poduzetnica sa zadarskog područja. Web stranica će imati razne kategorije i ono čemu se nadam je da će u budućnosti postati go-to platforma za traženje proizvoda i usluga koje se tiču žena, majčinstva ili djece na širem zadarskom području. Možda jednog dana dođe do širenja, ali to bi eventualno bilo od Gospića do Šibenika.

Što vas osobno najviše ispunjava u radu na Mamasitasu i što ste naučile o sebi kroz ovo iskustvo vođenja zajednice?

Stvorila sam aktivnu grupu podrške kakve dotada nije bilo u Zadru. Upoznala sam fenomenalne žene - žene koje su me inspirirale i žene koje, nadam se, ja mogu inspirirati. I upravo me to najviše ispunjava. A ono što sam naučila o sebi je da ja to mogu, što god to bilo. Jer ću se okružiti ženama koje će me podržati i pogurati u pravom smjeru. I ja njih.

Koju biste ključnu poruku poslali ženama/mamama koje još uvijek razmišljaju žele li pokrenuti vlastiti posao uz obaveze oko djece?

Okružite se ljudima koji vjeruju u vas i koji su vam podrška. S malom djecom nikada nije idealno vrijeme i neće biti lako, ali kad vidite plodove svog truda biti ćete još ponosnije na sebe. A ako ste u zadarskoj županiji postanite dio Mamasitas priče.

