Upoznajte Gospodu Savršene - Petra i Karla. Kad? Imamo detalje!

Želi čuti nešto ekluzivno? Imate priliku upoznati Gospodu Savršene - Karla i Petra - prije svih! Da, baš vi, koji sada čitate ovaj tekst. Ne dvojite ni sekunde, jer broj prijava je ograničen. Samo 150 najbržih obožavatelja imat će priliku među prvima upoznati Karla Godeca i Petra Rašića, voditelja Marka Vargeka, ponovno vidjeti Šimu Eleza, prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, te zaviriti u prve trenutke nove, pete sezone Gospodina Savršenog!

Foto: Rtl

Otkrijte prve tajne nove sezone prije svih na ekskluzivnom eventu

Ruže su spremne, emocije rastu, a nova sezona najkomentiranijeg reality showa Gospodin Savršeni samo što nije počela. A prije nego što romantična priča osvoji ekrane, RTL poziva fanove na ekskluzivnu premijeru u Zagrebu - večer koja donosi prvi pogled u novu sezonu showa!

Foto: Rtl

Premijera će se održati u zagrebačkom Z Centru, u četvrtak, 22. siječnja u poslijepodnevnim satima, a prijava je obavezna - gledatelji trebaju poslati mail na gospodin-savrseni@rtl.hr najkasnije do utorka, 20. siječnja u 12 sati jer će samo prvih 150 prijavljenih dobiti mail potvrde s detaljima eventa. Jedna prijava vrijedi za jednu osobu i nije prenosiva.

Nova sezona ljubavi, intriga i savršenih trenutaka - počinje 26. siječnja na Voyo!