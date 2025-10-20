Zvonimir iz 'Života na vagi' nakon ispadanja o obitelji i favoritu za pobjedu

Bivši kandidat Zvonimir showa ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, otkrio je za RTL.hr da mu je favoritkinja za pobjedu Nena s kojom je tijekom emisije razvio blizak odnos. Kako je rekao, oduševila ga je svojom upornošću i predanošću, bez obzira na to što je fizički najmanja i sporije gubi kilograme.

''Ona je cura koja je zaslužila to svojim trudom i radom. Kad je bio prvi izazov, ja sam stigao prvi, a ona odmah iza mene. Iskreno, ona je moj favorit. Odmah smo se povezali, zajedno davali izjave, razgovarali i išli u šetnje. Kasnije smo postali i cimeri, često razgovarali i još više se zbližili. Draga mi je kao osoba", rekao je za RTL.hr.

Progovorio o obitelji nakon ispadanja

Podsjetimo da je nakon ispadanja iz showa za RTL.hr rekao je da nije razočaran jer je naslućivao da bi se to moglo dogoditi. Ipak, priznao je da mu je drago što ide kući svojoj obitelji. Na pitanje što će supruga reći kad ga vidi, odgovorio je kako očekuje da će ga odmah pitati gdje joj je jastuk koji joj sad nedostaje. Dodao je da se nada kako će ga djeca prepoznati čim ga ugledaju.

Na pitanje što će prvo učiniti kad stigne kući, rekao je da o tome nije ni stigao razmišljati jer mu se u glavi vrti previše misli i emocija. Ipak, zna da najviše želi vidjeti svoju obitelj, zagrliti djecu i poljubiti ženu, a sve ostalo, kaže, doći će prirodno.

