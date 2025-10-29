Zvone bez dlake na jeziku otkrio koga vidi u finalu: Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Dok se kandidati bore za mjesto u velikom finalu, stari rivaliteti i timske analize ponovno izlaze na površinu. Zvonimir, jedan od najzapaženijih natjecatelja, dao je iskren i oštar osvrt na članove plavog tima koji su još uvijek u igri.

Na pitanje što misli o članovima plavog tima koji su ostali u natjecanju nakon posljednjeg izazova, nije skrivao iznenađenje, ali ni kritiku. Priznao je da ga je njihov nastup ugodno iznenadio, no istovremeno je izrazio žaljenje što takvu borbenost i predanost nisu pokazivali tijekom cijele sezone.

Foto: Rtl

„Stvarno su me iznenadili i stvarno su se dobro borili“, započeo je Zvone svoju analizu, dodajući važnu opasku: „Vjerujem da su se od samog početka tako trudili, njihovi bi rezultati danas bili puno bolji. Nisu trebali odustajati kad su mislili da više ne mogu, nego pokušati izgurati još malo. Mislim da bi tada postigli mnogo više.“

Ima jasan stav

Kad je riječ o prognozama za finale, Zvone je bio vrlo jasan. Iako cijeni Antin trud, svoju vjeru polaže u Mariju, za koju smatra da posjeduje skriveni potencijal — veći nego što ona sama vjeruje. „Iskreno, mislim da za Maru ima nade“, rekao je bez oklijevanja. „Ante se trudi, ne umanjujem njegov trud, ali vjerujem da Mara još ni sama ne zna koliko zapravo može.“

Smatra da bi dolazak Marijine partnerice Kate mogao biti presudan trenutak koji će joj dati dodatnu motivaciju i pomoći joj da u završnici pokaže svoj puni potencijal.

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

