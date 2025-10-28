Ovome se stvarno nitko nije nadao: Vratili se stari kandidati, hoće li biti podrška ili prijetnja?

U najemotivnijem trenutku dosadašnje sezone, finaliste je dočekalo veliko iznenađenje – u show su se vratili bivši kandidati koji su nekada dijelili s njima sve uspone i padove. Njihov povratak izazvao je val emocija, suze radosnice i iskrene zagrljaje.

Foto: RTL

Mare je bila posebno dirnuta tim susretom i nije mogla sakriti koliko joj je značio ponovni susret s prijateljima iz showa: “Meni je srce bilo kao kuća! Srce mi je lupalo tristo na sat, samo sam željela zagrliti i poljubiti svakoga od njih jer su mi toliko nedostajali”, iskreno je priznala.

Treneri su ubrzo otkrili razlog njihova povratka. Povratnici nisu došli kao konkurencija, već kao najveća podrška finalistima u završnom tjednu natjecanja. “Ovi ljudi su danas ovdje s razlogom – došli su vam biti podrška”, objasnio je trener Edo, donijevši val olakšanja i veselja među natjecatelje.

Cijelu situaiju prokomentirala i trenerica Mirna

Zajednički trening pretvorio se u proslavu napretka, a posebno dirljiv trenutak dogodio se kada je povratnica Katarina, uz bodrenje prijatelja, uspjela izvesti vježbu koju na početku showa nije mogla ni zamisliti. Trenerica Mirna kroz osmijeh je prokomentirala: “Otkad si ti došla, kao da je stigla nova dimenzija energije! Kao da si donijela onaj tajni napitak iz Asterixa i Obelixa!”

