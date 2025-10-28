Ante iz 'Života na vagi' otvorio dušu i otkrio bolne detalje: 'Izgleda da mi operacija ne gine'

Antin put u showu "Život na vagi" od samog je početka bio obilježen ne samo odricanjem i napornim treninzima, nego i stalnom borbom s kroničnom boli u leđima koja ga je, kako kaže Antonija, „stalno sabotirala“. Svaki trening bio je izazov, a svaki nagli pokret potencijalni rizik, a sada je Ante otkrio neke nove detalje o sebi.

Mnogi nisu znali da on već godinama ima problema s leđima i da je bio kandidat za operaciju još prije ulaska u show. Upravo mu je savjet liječnika bio jedan od glavnih motiva da se prijavi. „Bio sam kandidat za operaciju, ali mi je neurokirurg rekao da prvo moram smršavjeti,jer se nakon operacije moram odmah dignuti“, objasnio je Ante.

Poput skidanja utega

Za njega gubitak kilograma nije bio samo pitanje izgleda ili natjecanja, već nužan korak prema operaciji koja bi mu mogla promijeniti život i osloboditi ga boli. Svaki skinuti kilogram značio je skidanje „velikog utega“ s njegovih bolnih leđa i korak bliže oporavku, kako je objasnio.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Rtl

U izazovu sa zagorskim štruklima, gdje je pojeo čak sedam komada kako bi osvojio prednost na vagi, Ante je kasnije priznao da je to bila „Pirova pobjeda“ — jer ga je zbog bolova nakon toga trening gotovo potpuno izbacio iz ritma. Suočen s posljedicama i svjestan svega što ga čeka, on je s knedlom u grlu izgovorio rečenicu koja je opisala njegovu situaciju: „Izgleda da mi operacija ne gine.“

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz "Života na vagi" otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima