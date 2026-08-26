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PROFESORICA I STUDENT /

Zvijezda 'Divljih pčela' predavala mu je na Akademiji, a onda su se vjenčali i dobili sina

Zvijezda 'Divljih pčela' predavala mu je na Akademiji, a onda su se vjenčali i dobili sina
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Foto: RTL

Mirela Brekalo i Siniša Popović upoznali su se na Akademiji dramskih umjetnosti, a njihova ljubavna priča završila je brakom i sinom

26.8.2026.
9:05
Hot.hr
RTL
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Mirela Brekalo Popović (70) jedno je od dobro poznatih lica hrvatske glumačke scene, a posljednjih je mjeseci ponovno privukla pažnju gledatelja ulogom Mande Sikirice u popularnoj seriji "Divlje pčele". Ipak, njezin život izvan kamera krije jednu posebno zanimljivu priču o ljubavi, koja je počela između profesorice i studenta, a traje već više od četiri desetljeća.

Glumica je tijekom svoje bogate karijere ostvarila brojne televizijske, filmske i kazališne uloge. Šira publika posebno ju pamti kao Milku Rašelić iz serije 'Naši i vaši', a gledali smo je i u 'Ruži vjetrova', filmovima 'Kotlovina' i 'Takva su pravila'. Dugi je niz godina bila i članica ansambla Kazališta Komedija, sve do odlaska u mirovinu 2021. godine.

Zvijezda 'Divljih pčela' predavala mu je na Akademiji, a onda su se vjenčali i dobili sina
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

No, osim glumačkih uspjeha, pažnju privlači i njezina ljubavna priča sa Sinišom Popovićem (68), jednim od najnagrađivanijih hrvatskih glumaca.

Mirela i Siniša upoznali su se na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, gdje je ona više od dva desetljeća predavala scenski govor. Upravo je ondje njihov odnos prerastao iz profesorskog i studentskog u ljubavni.

Njihova veza s vremenom je postala brak, a vjenčali su se 1985. godine. Zajedno imaju sina Luku, a unatoč tome što oboje pripadaju istom glumačkom svijetu, odlučili su odvojiti privatni i poslovni život te izbjegavati zajedničke poslovne projekte.

Mirela BrekaloSiniša PopovićDivlje PčeleProfesorica
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