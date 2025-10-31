Voditeljica Antonija Blaće pojavila se u outfitu dostojnim finala: Ostavlja bez daha

Voditeljica RTL-ova showa ''Život na vagi'' Antonija Blaće još jednom je privukla pažnju jednostavnom, ali upečatljivom pojavom. U finalnoj emisiji pojavila se u odjevnoj kombinaciji koja je savršeno spajala profesionalnost i stil.

Nosila je odijelo i košulju brenda Mango, dok je cijeli look upotpunila cipelama iz Clan Storea.

Pogledajte u čemu je zablistala voditeljica Antonija.

Foto: Rtl

Podsjetimo, finale donosi kulminaciju višemjesečne borbe kandidata koji su kroz suze, znoj i nevjerojatne preokrete pokazali koliko daleko može odvesti odlučnost da se život promijeni iz temelja. U završnici su zasad poznata tri finalista: Nena, Domagoj i Dominik, večeras će u dvoboju između Mare i Ante pasti odluka o četvrtom finalistu.

Osim borbe za glavnu nagradu od 20.000 eura, najbolji među nefinalistima kući će odnijeti 7.000 eura, pa uzbuđenja neće nedostajati.

Veliko finale “Života na vagi” pratite večeras UŽIVO na net.hr-u, RTL-u i platformi Voyo.

