Generacija Z polako, ali sigurno prevladava na društvenim mrežama, pogotovo TikToku i Instagramu. Većina njih niti se ne zamara Facebookom jer vole konzumirati video sadržaj. Ukoliko ste naletjeli na izraze raznih seksualnih opredjeljenja, za vas smo već složili ultimativni vodič. No, što kad vam netko kaže da njihov spol i rod nisu jednaki i da želi da ih oslovljavate zamjenicama ona/oni ili zi/zey? Ništa ne brinite, evo o čemu se tu zapravo radi.

Što je spol, a što rod?

"Rod je u suštini ono kako se netko osjeća iznutra, urođeni osjećaj. Nije nužno vezan za nečiji spol dodijeljen pri rođenju. Ljudi često miješaju spol i rod. Spol je pojam ljudima dodijeljen pri rođenju. Obično ljude definira kroz binarni konstrukt: muško ili žensko. Obično se veže za vanjske seksualne organe. Društvo pretpostavlja da ćeš se, ako imaš vaginu, osjećati ženom. A ako imaš penis, osjećat ćeš se kao muškarac. Ne pristaju svi u kalup koji im je društvo namijenilo", objasnila je doktorica Ronx koja je rođena kao žena, ali ne osjeća se nužno kao žena. Gostovao je u dokumentarnoj emisiji 'Planet seks' s Carom Delevingne koju pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Dakle, ukoliko imate vaginu, vaš je spol ženski, a rod može biti bilo što što želite - kako se osjećate. Ukoliko imate penis, vaš spol je muški, ali rod nužno ne mora biti isti. Vrlo, vrlo malen postotak ljudi rađa se s i muškim i ženskim spolnim organima i oni su hermafroditi.

Što podrazumijevaju termini 'trans' i 'transrodna osoba'?

"Transrodne osobe smatraju da njihov rod nije u skladu sa spolom dodijeljenim pri rođenju. Npr. žensko dijete možda neće odrasti u ženu. Možda će se izjašnjavati kao muškarac. No, moramo jasno reći da se svako transiskustvo razlikuje. Ja se, na primjer, ne osjećam kao žena. Nazvala bih se transosobom. Imam vaginu i neka je moj SPOL ženski. No to ne znači da moram ići po svijetu kao žena", kaže doktorica Ronx.

Procjenjuje se da se kod 98% ljudi spol i rod poklapaju. Oko 2% ljudi osjećaju se drukčije. Neki od njih ne odluče se na tranziciju, neki uzimaju muške ili ženske hormone, a neki se odluče i na posljednji korak - kirurška tranzicija. Postoje i ljudi koji se ne osjećaju nužno ni kao muškarac ni kao žena, već nešto između ili izvan roda. Oni se nazivaju ne-binarni i odbijaju podijelu ljudi na muškarce i žene. Interseks osobe se osobe čiji spolni organi pri rođenju ne mogu biti svrstani u binarni sustav.

Interseksualne osobe

Jedna ili dvije osobe na njih 100 u SAD-u spadaju u inteseks ljude. Neki od njih rođeni su i s jajnicima i s testisima. Neki imaju kombinaciju kromosoma koja nije XY ili XX. Nekad njihovi komosomi budu XXY. Također, inteseks ljudi su i oni čiji unutrašnji spolni organi ne spadaju nužno ni pod žensku ni pod mušku kategoriju. Problem je što liječnici najčešće dijete koje je rođeno kao interseks podvrgavaju hormonalnoj terapiji i kirurškim zahvatima kako bi ih se uklopilo u binarni sustav.

Koje zamjenice koristite?

Zamjenice ili na engleskom 'pronouns' postaju sve veći i veći svijet za sebe. U današnjem je svijetu sasvim normalno pitati nekoga kojim zamjenicama želi da ih oslovljavamo, a to opet ne mora biti u skladu s njihovim izgledom. Evo najčešćih:

she/her/hers - ona/nju/njezino

he/him/his - on/njega/njegovo

they/them/theirs (singular) - oni/njih/njihovo

ze/hir/hirs - ne postoji prijevod na hrvatski jezik

Dakle, ovo služi kako bi o nekoj osobi pričali. Ukoliko pričamo o muškarcu, a ta osoba vam kaže da preferira ona/nju/njezino zamjenice, u daljnjem razgovoru prema njoj ćete se odnositi kao osobi ženskog spola i tako ćete o njoj i pričati. Ili, ako žena preferira zamjenice oni/njih, njihovo, o njima pričate kao o osobama u množini, iako je priječ o pojedincu koji preferiraju da im se obraćate tako.

Nadamo se da vas nismo dodatno zbunili već educirali jer realno, nikad ne znate kad vam može doći vlastito dijete i reći da je autoseksualno, da su njihove zamjenice oni/njih te da više nisu djevojčica već vampir.

