Masturbacija je tabu tema iako živimo u društvu koje je poprilično otvoreno po pitanju seksa. Činjenica je da većina ljudi na ovom svijetu voli vrijeme za sebe i uživaju u samozadovoljavanju. Slavna manekenka i glumica Cara Delevingne koju trenutno gledamo u dokumentarnoj emisiji 'Planet seks' na platformi Voyo, otvoreno je progovorila o svom iskustvu.

"Moje najranije sjećanje je kako masturbiram. Nisam to radila zato što je bilo seksualno nego zato što mi je bilo fino i što sam nakon toga bila sretna", priznala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U New Yorku je masturbirala s dvije žene kako bi istražila ženski užitak i počela se osjećati ugodnije sama sa sobom. Njih tri legle su na pod i zadovoljavale se različitim pokretima prstiju oko sat vremena. Iako nije doživjela orgazam, Cara je priznala da joj je bilo super.

"Bilo je seksi na neki način, no bilo je i čudno. I definitivno nisam svršila, no osjećam se sasvim izmijenjeno. Ovo je najhrabrija stvar koju sam napravila. Jednom ranije smo ja i frendica sjedile na kauču i masturbirale, ali to je svo iskustvo koje imam. Već jako dugo se nisam dodirivala rukom jer oduvijek osjećam stid u vezi sa svojom vaginom. Baš je bilo lijepo, osjećam se sjajno. Osjećam se dobro", rekla je Cara koja je otvoreno biseksualna.

Masturbacija ima brojne pogodnosti, osim seksualnog oslobođenja i užitka - dobra je za zdravlje, ublažava grčeve i glavobolju, čini nas sretnijima i zadovoljnijima. Vrijeme je da svi priznamo da se diramo i da u tome nema apsolutno ničeg lošeg.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novu dokumentarnu seriju 'Planet seks' s Carom Delevingne pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.