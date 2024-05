Britanska verzija televizijskog programa Brak na prvu, u kojemu se stranci upoznaju te odmah započinju bračnu vezu od ovog tjedna dostupna je i na Voyu.

Nakon povratka s vjenčanja, par neko vrijeme živi zajedno, a nakon završetka tog perioda odlučuju hoće li nastaviti brak ili će vezu okončati. Prva sezona započela je još 2015., a u sedmoj se sezoni natječu i dva istospolna para - jedan muški, jedan ženski. U ovoj sezoni možemo vidjeti i natjecatelje iz šeste sezone u specijalu Godinu dana nakon.



Foto: RTL

Kasia i Kwame

Gledatelji su imali suosjećanja za Kasiju nakon neopravdanih komentara mladoženje Kwamea o njezinom izgledu.

Pred kamerama je rekao da se češće odluči za neku sitniju, dok je u prisustvu njezinih roditelja rekao da Kasia nije sve što je tražio.

Unatoč negativnim komentarima Kasia je ostala optimistična. Rekla je Kwameu da se veseli provesti noć s njim. Međutim, mladoženja je brzo pojasnio da se te večeri neće dogoditi nikakvi intimni odnosi.

George i April

Bivša Miss Velike Britanije April na dan njihovog vjenčanja oduševila je Georgea svojom ljepotom. George joj je otkrio da je otac četvero djece, što je April prihvatila.

Iako je April obećala Georgeu da će mu i dalje biti voljna dati priliku, postoji sumnja da ga je na medenom mjesecu prevarila. George je tada pred kamerom rekao "Mislim da me prevarila", te je istrčao van.

Jess i Pjay

Iako su Pjayja mnoge žene odbile, ostao je pun nade. S mladenkom Jess došlo je do krize kada je saznala detalje o njegovoj karijeri. Kada joj je Pjay nudio masažu odbila ga je, te je kanije objasnila da je to učinila jer ne osjeća romantičnu povezanost između njih dvoje. Jess je Pjayu je priznala da ju je partner prije njega prevario, na što je on reagirao s razumijevanjem. Poslije je priznao da mu se mladenka sve više i više sviđa, no da se boji da će na kraju ostati slomljena srca.

Thomas i Adrian

Thomas nije bio oduševljen prizorom kada je hodao prema oltaru. Bio je iznenađen Adrianovom plavom kosom jer kaže da nikad nije bio u vezi s plavušom. Posvađali su se kada je Adrianova prijateljica Kate previše ispitivala Thomasa o njegovim namjerama. Čini se da svađe nisu gotove jer je i na medenom mjesecu bilo burno.

Whitney i Duka

Whitney je odmah priznala da joj Duka po izgledu ne paše. Rekla je da želi muškarca čvrstoga kao kuća, a Duka je u usporedbi s kućom više sličan šupi. Na ceremoniji je mladoženji cijelo vrijeme upadala u riječ, a nakon nje je izjavila: "Ovo je najgora je**na stvar koju sam napravila u svome životu." Duka je komentirao da se nada da će na medenom mjesecu dok su njih dvoje sami situacija biti bolja.

Osim verzije iz Ujedinjenog Kraljevstva, na Voyu su dostupne i druge internacionalne verzije istog showa. Tako možemo pogledati verzije iz Australije, Sjedinjenih Američkih Država te mnoge druge.

Sve međunarodne verzije Braka na prvu gledajte na Voyu.

