Nikolina iz 'Života na vagi' pronašla ljubav: 'Nije imao ništa protiv moje debljine'

Pobjednica nefinalistica osme sezone RTL-ova showa "Život na vagi" Nikolina je nakon showa doživjela procvat. Osim što je izgubila dosta kilograma, pronašla je i ljubav svog života. Za RTL.hr Nikolina je otkrila da je u sretnoj vezi.

"Asmir i ja smo skupa već duže vrijeme. On je moja velika podrška. Razumije me u svemu i podržava", ispričala je.

Otkrila je da joj je podrška u njezinim fizičkim aktivnostima. "Ide sa mnom u šetnju, odnosno zajedno brzo hodamo jer zna da je to meni potrebno. Poslije te šetnje se znamo dobro nasmijati jer on voli puno pričati dok sam ja tip osobe koji kad hoda, kad mi je to kao trening, ja šutim, ne volim pričati", rekla je Nikolina za RTL.hr.

"Upoznali smo se eto preko jedne društvene mreže sasvim slučajno, ali eto, nakon dugih razgovora i dopisivanja koja su trajala pola godine odlučili smo se upoznati i evo nas tako skupa dandanas", rekla je za RTL.hr.

Nikolina je nakon "Života na vagi" nastavila sa zdravim načinom života, a njezin dečko velika joj je podrška.

"Naravno, nije imao ništa protiv moje debljine, ali je vidio da meni to smeta i tako da me podržava i uz mene je što se tiče moje borbe s kilogramima", zaključila je Nikolina.

