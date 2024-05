Dok čekate subotnje finale Eurosonga 2024. u kojem će nastupiti hrvatski predstavnik, a ujedno i ovogodišnji favorit Baby Lasagna, pročitajte zanimljivosti koje do sada vjerojatno niste znali o tom glazbenom natjecanju.

Glazbeno natjecanje Eurosong, često nazivano i "Olimpijskim igrama za glazbenike", održava se od 1956. godine, kada je prvi puta organizirano u švicarskom gradu Luganu. U dugom nizu godina tradicija je prekinuta samo jednom, 2020. godine, kada je otkazano zbog koronavirusa. Zemlja pobjednica u pravilu sljedeće godine ugošćuje natjecanje što je do sada prekršeno samo nekoliko puta. U nastavku pročitajte 11 zanimljivih činjenica o mnogima omiljenom glazbenom natjecanju.

1. Niz je uvjeta potrebnih kako bi zemlja postala domaćin

Kako bi grad u kojemu će se održati natjecanje mogao postati domaćin, niz je uvjeta koje je potrebno zadovoljiti. Prije svega, dvorana mora imati kapacitet za najmanje 10.000 posjetitelja, a mora postojati i prostor u kojemu će sjediti delegacije 26 zemalja, svaka od desetak ljudi. Također, krov dvorane mora moći podnijeti više od 100 tona opreme. U blizini dvorane treba biti i press centar za otprilike 1.200 osoba.

Foto: Shutterstock Malmo Arena se nalazi u istoimenom gradu, a ima kapacitet od 13 tisuća gledatelja. I u njoj će se igrati dvoboji prvog i drugog kruga. Primarno je dom hokejaškog kluba Malmo Redhawks

Arena u kojoj se održava natjecanje mora biti slobodna otprilike dva mjeseca, kako bi se mogle održati potrebne pripreme i probe za natjecanja.

Osim dvorane, grad mora imati i dostupnih 3.500 hotelskih soba tijekom tjedna natjecanja i 1.000 hotelskih soba dva tjedna prije natjecanja. Da bi organizacija natjecanja išla po planu, potrebno je imati i oko 600 volontera. Grad mora imati i prostor za Euroclub i eurovizijsko selo koje služi za svakodnevne izvedbe uživo, ali i za organizaciju grupnog praćenja događaja za one koji nisu stigli osigurati kartu za Arenu.

2. Dok su neke zemlje zaradile milijune, druge su upale u dugove

Nakon pobjede Ukrajine na Eurosongu 2022., sljedeće je izdanje održano u Liverpoolu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, zbog ratne situacije s Rusijom. Grad je izvijestio da ga je zbog Eurosonga posjetilo više od 400.000 ljudi, s ukupnom zaradom od 55 milijuna funti. Ekonomija je procvjetala zahvaljujući kafićima, hotelima, restoranima i trgovinama, otvarala su se nova radna mjesta, a lokalne su tvrtke imale priliku predstaviti se obožavateljima.

No, nije uvijek bilo tako sjajno. Kopenhagen je bio domaćin Eurosonga 2014. godine, nakon čega je upao u dugove. U eurovizijsku arenu transformirano je staro brodogradilište, a troškovi su bili čak tri puta veći od očekivanih. Velike svote novca za organizaciju uložio je i Azerbajdžan 2012., izgradivši potpuno novu arenu za natjecanje u samo nekoliko mjeseci, s troškom većim od 100 milijuna eura.

3. Gdje je Turska? Mađarska? A BiH?

Možda ste primijetili da se neke države kontinuirano ne pojavljuju na Eurosongu. Jedna od njih je Turska, koja je sudjelovala na glazbenom natjecanju 34 puta. Godine 2004. bila je i domaćin osvojiviši Eurosong prethodne godine. Ipak, 2012. godine su se povukli jer im se nije svidjelo kako žiri dodjeljuje glasove. Smatrali su da bi isključivo publika trebala odlučivati o ishodu, što je, iz njihove perspektive, čak i logično s obzirom na veliku tursku dijasporu. Također, 2014. kritizirali su pobjedu Conchite Wurst, koji se opisuje kao drag queen.

Sljedeći Tursku, s glazbenog natjecanja povukla se i Mađarska zbog prevelikog udjela LGBTQ+ sudionika.

Foto: Profimedia Bosna i Hercegovina, Hari Mata Hari

Bosna i Hercegovina sudjelovala je na natjecanju 19 puta, a njihova televizija BHRT navodno je u velikim dugovima zbog kojih im sudjelovanje nije dopušteno.

4. Sudjelovala je čak i Celine Dion, a Toše Proeski se nije dobro proveo

Mnogima je fascinantno što je, iako svjetski poznata, ustvari kanadska pjevačica Celine Dion sudjelovala na natjecanju, i to predstavljajući Švicarsku na Eurosongu 1988. s pjesmom Ne partez pas sans moi, s kojom je i pobijedila. Tada je imala 20 godina, a njezino sudjelovanje u natjecanju, osim gledatelja, iznenadilo je i nju samu. Na Eurosongu je za Makedoniju nastupao Toše Proeski, koji se 2004. godine natjecao s pjesmom Life i osvojio tek 14. mjesto.

5. Albina nije prošla, a kriva je - matematika?

Godine 2021. Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala Albina s hitom Tick-Tock, a do finala joj je nedostajalo pet bodova.

Foto: Profimedia Hrvatska, Albina

Naime, pjevačicu su i publika i žiri vidjeli u finalu dodijelivši joj deveto i deseto mjesto unutar deset koji prolaze u najuži krug, no ipak, kada su se ti brojevi zbrojili, Albina nije imala dovoljno za finale. Prvi je to put otkako postoji polufinalni krug da je država prošla u deset najboljih i kod žirija i kod publike, no nakon zbroja je iz toga ispala.

6. Crveni tepih za Eurosong - tirkizne je boje

Veliki tjedan Eurovizijskog natjecanja započinje ceremonijom otvaranja i tepihom tradicionalne, crvene boje. Ipak, boja tepiha više se puta mijenjala. Godine 2010. bio je ružičast. U Portugalu je 2018. bio plave boje, povezan s temom natjecanja - bojom mora. Godine 2019. ispao je narančast, a od iduće pa nadalje odlučeno je da će biti tirkizan.

7. Broj država varira, a bilo ih je čak 43, i to tri puta!

U tri izdanja Eurosonga sudjelovale su čak 43 države. To se dogodilo u Beogradu 2008. godine, zatim u njemačkom Düsseldorfu 2011. pa 2018. godine u portugalskom Lisabonu. Sama produkcija natjecanja priznala je kako je teško održavati natjecanje s tolikim brojem država zbog logističkih i organizacijskih razloga, a broj sudionika posljednjih se godina vrti se oko 37.

8. Eurosong nije samo za europske države?

Od 2015. godine na Eurosongu sudjeluje i Australija, kojoj je EBU dopustio da se natječe, unatoč tome što geografski ne pripada Europi. Ipak, u slučaju pobjede Australije, domaćin će, kako je dogovoreno, biti neka europska država.

Foto: Profimedia Australija Eurosong 2024.

Uz Australiju na Eurosongu se natječu i zemlje poput Azerbajdžana, Gruzije, Armenije i Izraela, koje spadaju u članove Europske radiodifuzijske unije zbog čega im je dozvoljeno sudjelovanje. Član EBU-a je i Maroko, koji je sudjelovao samo jedanput, 1980., a zbog lošeg plasmana povukli su se i nikad se više nisu vratili. Članovi EBU-a koji nikad nisu sudjelovali na Eurosongu su i Tunis, Jordan i Libija, piše Srednja.hr.

9. Hrvatska nije pobijedila nikada, a Zagreb je ipak bio domaćin

Na Eurosongu 1989., pobjednička izvedba pripala je Jugoslaviji s pjesmom Rock Me, koju je izvela hrvatska grupa Riva. Sljedeće godine, Eurosongu je domaćin bio Zagreb, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

10. Irska je ostvarila tri pobjede za redom!

Čak tri godine za redom Irska je uspjela pobijediti na Eurosongu - 1992., 1993. i 1994.. Španjolska, Luksemburg i Izrael jedini su ostvarili dvije pobjede zaredom.

Trenutačno najviše pobjeda na glazbenom natjecanju imaju Švedska i Irska - po sedam.

11. Dva izvođača pobijedila su čak dva puta!

Johnny Logan pobijedio je na Eurosongu natječući se za Irsku u dva navrata: 1980. s pjesmom What’s Another Year te 1987. s Hold Me Now. Švedska izvođačica Loreen osvojila je Eurosong 2012. s hitom Euphoria te ponovno 2023. s pjesmom Tattoo.

Brojni umjetnici koji su već nastupali na Eurosongu vratili su se na natjecanje s nadom u pobjedu. Alexander Rybak, pobjednik iz 2009. s pjesmom Fairytale, ponovno se pojavio na Eurosongu 2018. sa skladbom That’s How You Write a Song, ali osvojio je tek 15. mjesto. Lenna iz Njemačke pobijedila je na Eurosongu 2010. s pjesmom Satellite, te je iste godine predstavljala Njemačku. Osvojila je deseto mjesto na Eurosongu sljedeće godine s pjesmom Taken by a Stranger.

