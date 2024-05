Nakon prve polufinalne večeri, u kojoj se Baby Lasagna uz ostalih devet kandidata plasirao u finale Eurosonga 2024., o njegovom uspjehu i njihovoj zanimljivoj i neočekivanoj priči, oglasila se pjevačica Zsa Zsa.

"Nova verzija uzrečice 'when life gives u lemons...' je 'when life gives u minced meat ili tomatoes, give it to Baby, he'll make lasagna - and f***ing everyone loves Baby's Lasagna", napisala je na Facebook profilu pjevačica zbog čijeg je odustajanja od Dore Baby Lasagna stigao kao zamjena pa na kraju i pobijedio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo nije slučajno... Ovo je zapisano negdje u zvijezdama... Ovo se očito moralo dogoditi. Još je nevjerojatnije iz moje perspektive jer znam koliko se situacija moralo posložiti, da vam bar mogu to nekako opisati, ali mimo toga, Marko, to što si bio rezerva je trebalo baš tako biti! Ima li bolje priče od tog? Filmski! To je samo dokaz da kad je nekome nešto suđeno - naći će put! + trud i rad uz to, koji je vidljiv iz svemira - nema granice", napisala je ponosna kolegica o uspjehu Marka Purišića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Marko aka Baby Lasagna, ja vjerujem da je i ova subota zapravo tek početak, rođen si za to, svi to vidimo!! (Ako ćeš uopće i vidjet ovo u hrpi svega, čuli smo se kad si imao manje od 1000 followera, sad si prešao 100 000)", osvrnula se na njihovo poznanstvo pa nadodala:

"P.S. Ljubomorna sam i na cijeli tim koji imaš! Sve redom mladi, maštoviti, sposobni i bez kreativnih okova i kompromisa koje svi po putu inače vole forsirati. Wow, šešir do poda! A vi ljudi, budite prezentni u subotu jer pred nama se upravo ispisuje povijest o kojoj će se pričati desetljećima! Ko izda - pi**a", napisala je u objavi pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Marko, kojemu se trenutačno predviđa čak 41 % šanse za pobjedu u subotnjoj finalnoj emisiji na Eurosongu, stigao je kao zamjena na Dori u trenutku kada je Zsa Zsa, koja je trebala nastupiti s pjesmom Probudi usne moje, odustala.

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna napravio show na eurovizijskom partyju