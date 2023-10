Čak 20.8% generacije Z i 10.5% milenijalaca sada spada u queer zajednicu. Ovi su brojevi duplo veći u oba slučaja nego što su to bili 2017. godine. Promjene u društvu događaju se sve brže i brže, a TikTok je postao pravo središte izražavanja rodnih identiteta, seksualnih orijentacija i preferiranih načina obraćanja. Je li vam se ikada dogodilo da vam netko kaže da je panseksualan, a vi samo kimate glavom nemajući pojma o čemu osoba priča? Ili recimo pojam aromantičan? Dokumentarnu seriju koja nas vodi na put o ljudskoj seksualnosti i različitim sferama današnjeg društva, 'Planet seks' s Carom Delevingne, pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Zbunjuje vas činjenica i da sad imamo više od dva spola - ljudi koji se identificiraju kao 'non-binary' ili ne-binarni? Ne brinite, mi vam donosimo ultimativni vodič kroz seksualne orijentacije i LGBTQIA+ pojmove.

Abeceda seksualnih orijentacija

Obrazovanjem o pojmovima koje susrećemo u kulturi u kojoj živimo pomažemo svim pripadnicima queer zajednica, a njih je sve više i više. Pa hajdemo:

Alloseksualci - riječ kojom se opisuju svi ljudi koji osjećaju seksualnu privlačnost. Upotreba ovog termina pomaže normalizirati iskustva ljudi koji su na spektru askesualnosti

Alloseksizam - odnosi se na norme, stereotipe i društvene prakse koji pretpostavljaju da sva ljudska bića osjećaju požudu (seksualnu privlačnost). Ovaj termin označava i činjenicu da su ljudi koji osjećaju požudu privilegirani te se bori za prava aseksualnih ljudi

Androseksualci - termin koji se koristi kako bi se komunicirala seksualna ili romantična zainteresiranost za muškarce ili muževnost. Ova riječ obuhvaća privlačnost prema svim ljudima koji se identificiraju kao muškarci, muškobanjasti i muževni bez obzira jesu li anatomski i biološki zaista muškog spola.

Aseksualci - osoba koja se identificira kao član aseksualne zajednice u pravilu osjeća vrlo malo ili nimalo seksualne požude prema ikome ili ičemu. Aseksualnost je vrlo širok spektar, a pojedinci najčešće dodaju i još neku seksualnu orijentaciju kako bi pobliže opisali svoje veze ili sekusalne preferencije. Popularno poznati kao 'ace', aseksualci osjećaju romantičnu privlačnost prema jednom ili više rodnih identiteta. Neki aseksualci se također upuštaju i u seksualne odnose.

Aromantici - romantična orijentacija koja podrazumijeva vrlo malo ili nimalo romantične privlačnosti prema bilo kojem od spolova.

Autoseksualci - osobe koje osjećaju seksualnu privlačnost prema vlastitom tijelu. Ipak, nečija želja i potreba za masturbacijom ih ne čini autoseksualnima. Pričamo o ljudima koje privlači samo i isključivo vlastito tijelo.

Autoromantici - romantična orijentacija koja podrazumijeva romantičnu privlačnost prema samom sebi. Ljudi koji se identificiraju kao autoromantici opisuju vezu sa sobom kao romantičnu vezu.

Bicurious - osobe koje istražuju ili ih zanima biseksualnost. Riječ je o ljudima koji su uglavnom u heteroseksualnim odnosima, no ne isključuju mogućnost seksualne požude prema istom spolu.

Biseksualci - seksualna orijentacija koja podrazumijeva seksualnu i romantičnu privlačnost prema ljudima iz više spolova. Ranije se smatralo da su biseksualci ljudi koje privlače i muškarci i žene, ali s obzirom na to da društvo više nije binarno, ovaj termin postao je manje striktan.

Biromantici - osobe koje osjećaju romantičnu, ali ne i seksualnu, privlačnost prema raznim rodnim identitetima.

Closeted - ovaj se termin koristi za ljude koji su 'u ormaru'. To je dakle termin za sve pripadnike LGBTQIA+ zajednice koji još nisu javno definirali svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju. Najčešće se odnosi na ljude koji se boje nasilja, odbacivanja i napuštanja kao posljedice svog izlaska u javnost.

Cupioseksualci - ovo su ljudi na aseksualnom spektru koji ne doživljavaju seksualno uzbuđenje niti želju, ali svejedno se upuštaju u odnose i veze kako bi zadovoljili svoje partnere.

Demiseksualci - dio seaksualnog spektra koji podrazumijeva ljude koji doživljavaju seksualnu privlačnost samo u određenim situacijama. Najčešće je riječ o potrebi da se s nekim razvije dublji, romantičan i emotivan odnos kako bi bili sposobni prema njima osjetiti i fizičku privlačnost.

Demiromantici - ljudi koji romantičnu privlačnost osjete tek nakon što s nekim izfrade dubog prijateljski emotivan odnos.

Fluidni - ovaj se termin koristi kako bi se objasnila činjenica da je seksualna orijentacija nešto promjenjivo, nešto što oscilira i nije univerzalno određeno. Seksualnost, seksualna privlačnost i seksualni odnosi podređeni su promjenama u različitim situacijama.

Gej - termin koji mogu koristiti svo oni koje privlače ljudi istog ili sličnog spola. Riječ je tu i o fizičkoj i romantičnoj privlačnosti.

Graysexual - 'gray' je engleska riječ za sivu boju, a ova seksualna orijentacija podrazumijeva čitav spektar ljudi koji se nužno ne pronalaze u terminima aseksualci ili aromantici.

Grayromantic - ljudi koji svoje romantične osjećaje vide u sivoj zoni između romantičnog i aromantičnog.

Gyneseksualci - osobe koje privlače žene, ženskost i ženstvenost. Privlače ih sve osobe koje se definiraju kao žene bez obzira na biološki i anatomski spol.

Heteroseksualci - ljudi koje privlači 'suprotan' spol. Muškarci koje seksualno i romantično privlače žene te žene koje skeusalno i romantično privlače muškarci. I trans ljudi koriste ovaj termin. Ako je, recimo, riječ o osobi koja je rođena kao muškarac, ali se osjeća kao žena i privlače je muškarci, ona je heteroseksualna.

Homoseksualci - zastrajeli termin koji opisuje ljude koje privlači vlastiti spol.

Lezbijke - žene ili osobe koje se identificiraju kao žene koje privlače druge žene ili osobe koje se identificiraju kao žene. Ipak, moramo naglasiti kako se lezbijke ne moraju nužno identificirati kao ženstvene.

LGBTQIA+ - ovaj akronim opisuje ljude koji se ne identificiraju kao heteroseksualni. Skraćenica je to za 'lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, intersex, and asexual'. Simbol + referira se na sve one koji nisu uključeni u akronim, a spadaju pod pojam 'seksualno neobičnih' ili queer ljudi.

Libidoist aseksualci - ovo su aseksualne osobe koje doživljavaju užitak masturbiranjem. Ovaj termin označava da postoje osobe koje upražnjavaju seksualne stvari, ali im nije potrebna druga osoba.

Monoseksualci - široka seksualna orijentacija koja uključuje ljude koji se 'pale' na samo jedan spol. Uključuje heteroseksualce, lezbijke i gejeve.

Non-libidoist aseksualci - aseksualci koji nemaju nikakve osjećaje požude ili seksualnog uzbuđenja. Oni nemaju libido.

Omniseksualci - ljudi koje privlaće sve seksualne orijentacije i svi rodni identiteti.

Panseksualci - termin koji opisuje osobe koje seksualno i romantično privlače sve osobe, bilo da je riječ o trans ljudima, o ne-binarnim ljudima…

Panromantici - osobe koje su romantično zainteresirane za svakoga, ali seksualno ih ne privlači nitko.

Polyseksualci - termin za ljude koje privlači više od jednog spola. U ovu grupu spadaju biseksualci, panseksualci, omniseksualci, 'queer' ljudi i još mnogo drugih orijentacija.

Pomoseksualci - osobe koje odbijaju seksualne termine i ne identificiraju se s njima.

Passing - ovo je termin koji se koristi za ljude koji u društvu nisu nužno percipirani kao pripadnici svog spola. To su na primjer jako ženstveni muškarci ili jako muževne žene. Ipak, pojam je puno širi te se odnosi na sve LGBTQIA+ termine.

Queer - ova engleska riječ na hrvatsko jezik bi se najbolje prevela kao seksualno drugačiji. Često je upotrebljavaju kao skupni termin za pripadnike zajednice. Ipak, u direktnom prijevodu, ova riječ značila bi neobičan ili čudan pa neki ljudi ne vole kad ih se opiše na taj način.

Questioning - oni koji se još uvijek traže, osobe koje nisu sigurne u koju kategoriju pripadaju. Istražuju svoju orijentaciju i rodni identitet.

Sapioseksualci - ljudi koji seksualnu želju osjećaju prema inteligenciji druge osobe, ne zanima ih spol - naprosto se 'pale' na pametne ljude.

Skolioseksualci - osobe koje su romantično i seksualno zainteresirane za ne-binarne ljude, transrodne ljude ili genderqueer ljude.

Spectraseksualci - termin koji se koristi za osobe koje privlače više ili različiti spolovi, ali ne nužno svi spolovi.

Straight - također poznati i kao heteroseksualci, ljudi koje privlači 'suprotan' spol.

