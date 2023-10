Što oblikuje našu seksualnu orijentaciju? Mišljenje većine heteroseskualnog čovječanstva je da je to zapravo izbor ili nekakav krik za pažnjom, no istina je malo drugačija. Kako je moguće da je jedno od vaše djece gej, a drugo hetero? Ili svoju seksualnu orijentaciju definiraju drugim pojmom poput panseksualnosti ili askesualnosti? Je li vas ikada zanimalo zašto su neki ljudi queer, a zašto neki nisu? Znanost je konačno rekla svoje. Ovakva pitanja i mnogo, mnogo više istražuje nova dokumentarna serija 'Planet seks' s Carom Delevingne koju pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

Što određuje našu orijentaciju?

Postoji golemi broj ljudi koji bi na ovo pitanje rekli kako se radi o odgoju i protive se istospolnim brakovima. Protive se tome i da queer ljudi imaju djecu jer misle kako će njihov životni stil utjecati na seksualnost tog djeteta. Ipak, sasvim je moguće da je riječ o nečem mnogo dubljem, nečem vezanom uz našu genetsku sliku i DNK. Rađaju li se ljudi kao heteroseksualni i kao homoseksualni (i sve između)?

Doktor Gerulf Rieger, psiholog i seksolog na Sveučilištu Essex, istražuje ovaj fenomen već niz godina, a sve je temeljeno na znanosti.

"Gledajte na to ovako. Većina nas je heteroseksulana. Seksualna orijentacija treba nam kako bismo rađali djecu i razvijali se kao vrsta. Ideja da okruženje ima tako snažan utjecaj na nešto nama toliko važno, jednostavno nema smisla", kaže doktor Rieger.

Sve od prebrižnih majki, internata, vojske i starijih sestara, krivci su za to što ljudi postanu gej. No, da je društvo zaista odgovorno za to, ne bi li homoseksualaca bilo mnogo više? Doktor Rieger smatra kako se naša orijentacija određuje mnogo prije. Zapravo i prije nego što smo rođeni.

Da nešto razjasnimo, nije u pitanju jedan činitelj homoseksualnosti, nego je to biološka mješavina djelića koji utječu na to hoćete li biti ovakvi ili onakvi. Kao prvo, na to utječe mnoštvo gena.

Geni ne lažu

"Nedavno je završeno složeno istraživanje ljudskog genoma koje upućuje na to da postoji nekoliko gena koji najvjerojatnije utječu na homoseksualnu orijentaciju, a ne samo jedan", ističe Rieger.

Hormoni su također važni.

"Naša najbolja pretpostavka jest da na to utječe razina testosterona kojoj smo izloženi ili na koju reagiramo kao nerođeno dijete. Ako je ženska beba izložena visokoj razini testosterona ima mnogo veću šansu postati homoseksualna".

No, stvari postaju još čudnije. Prema drugoj teoriji, majke stvaraju antitijela kao reakciju na nošenje muškog djeteta.

"Kada majka prvi put nosi muško dijete, izložena je tipično muškim proteinima što je nešto na što njezino tijelo nije naviknuto. Ova antitijela ostaju u majčinu tijelu te potencijalno utječu na razvoj drugog sina, čime možda remete uobičajen razvoj njegove seksualne orijentacije", zaključuje doktor Rieger.

Ovo upućuje na to da, što više starije braće imate, vjerojatnije je da ćete biti gej.

