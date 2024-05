Svakim danom od 19.10 gledatelji RTL2 će u prvoklasnoj seriji 'Hitna: Chicago' pratiti liječnike i medicinske sestre odjela hitne pomoći u obavljanju plemenitog poziva, dok se nose s raznim pritiscima u osobnim životima - koncept koji je s vrhunskom realizacijom, produkcijom i glumačkim predstavama pravi televizijski magnet.

Globalno popularna franšiza, jedna od najrenomiranijih na ekranu nastala je u trolistu – ‘Chicago P.D.’, ‘Chicago u plamenu’ i 'Hitna: Chicago’, a gledatelji RTL2 nakon ‘Chicago u plamenu’ od 18.20, sada mogu pratiti i ‘Hitna: Chicago’ od 19.10! Serija će se također moći gledati i na platformi Voyo!

Autori ‘Hitna: Chicago’ su Dick Wolf (‘Zakon i red’) i Matt Olmstea, a franšiza (‘Chicago P.D.’, ‘Chicago u plamenu’ i ‘Hitna: Chicago’) osigurala je u Americi vjerno gledateljstvo u prosjeku od gotovo 7 milijuna gledatelja po epizodi. 'Hitna: Chicago’ dostiže čak i više, u prosjeku 10 milijuna gledatelja po epizodi, a ove godine velika američka TV kuća najavila je i 10. sezonu! Rezultati gledanosti i produljenje serije u novu sezonu govore sami za sebe.

Hitna služba bolnice Gaffney Chicago prva juri na mjesto nesreće, dok medicinska služba liječnika i sestara neumorno i požrtvovno spašava živote unesrećenih. No medicinsko osoblje i samo prolazi kroz turbulentne događaje u svojim privatnim životima te nije imuno na drame koje život slaže, suočava se s raznim osobnim problemima, kao i svi drugi građani velegrada, ujedno izbjegavajući krizne situacije sa svojim kolegama na odjelu Hitne. Dick Wolf želio je snimiti te i dalje snima seriju sa snažnim likovima, seriju koja postavlja medicinska, ali i etička pitanja. Jednako tako, Wolf želi da se serija razlikuje od drugih medicinskih uradaka pa redovito u zaplete epizoda uvrštava upoznavanje s vrhunskom medicinom i svime čime se ona bavi.

I dok je većina medicinskih serija prilično tradicionalna, cilj ‘Hitne: Chicago’ je biti jedinstven i pružiti gledateljima informacije o medicini koje nisu znali. Istovremeno, Wolf se trudi održati dosljednost franšize, ističe kako uspjeh leži u održavanju kvalitete i otkriva kako, ako želite da serija funkcionira, uvijek treba održavati najviši standard u pripovijedanju. Stoga, velika odgovornost je na kvaliteti priče, ali i na umijeću glumačkog ansambla (od kojih neki sjede na dvije stolice - u ‘Chicago u plamenu’ i ‘Chicago P.D.-u). Glumcima je zadaća da gledateljstvo navuku na vjerno praćenje, dok crossoveri između serija franšize dodatno povećavaju gledanost i promociju (npr. priča započinje u jednoj od epizoda ‘Chicago u plamenu’ a završava u epizodi ‘Hitne: Chicago’).

Serija je okupila doista impresivnu i znalačku glumačku postavu. Kako bi bila što vjerodostojnija, Collin Donnell (dr. Connor Rhodes) ističe da su glumci u medicinskom kampu radili u simulacijskim laboratorijima koje koriste pravi specijalizanti i studenti medicine, dok legendarni glumac Oliver Platt, koji tumači šefa psihijatrije dr. Daniela Charlesa, kaže da glumački posao zahtijeva određeno znanje u psihologiji, jer na kraju dana vezan je za ljudsku motivaciju, za sve što ljudi žele, mogu dobiti ili im je uskraćeno. Wolf voli birati glumice iz svojih bivših projekata, a likove povezivati kroz serije, pa je tako S. Epatha Merkerson istaknula zadovoljstvo što je opet dio casta u jednoj drami Dicka Wolfa. Ovog puta glumi bolničku administratoricu Sharon Goodwin, a gledatelji će se sjetiti njezine role u ‘Zakonu i redu’. Nagrađivana glumica ističe da je Wolf pravi majstor u pronalaženju osoba koje znaju kako osmisliti i voditi TV projekte te da zato oni uvijek postaju toliko popularni.

I doista, glumačka postava odradila je vrhunski posao, a bolnički tim čine Nick Gehlfuss (Robbie Pratt u američkoj verziji sjajne serije ‘Shameless’) kao dr. Will Halstead, bivši plastični kirurg, koji nadzire rad Hitne. Za one koji su gledali Chicago P.D., spomenimo da je on stariji brat Chicago P.D. lika, detektiva Jaya Halsteada. Tu je i Yaya DaCosta (glumica i model iz ‘America’s Next Top Model’), kao April Sexton, medicinska sestra, prijateljica iz djetinjstva poručnice Kelly Severide iz ‘Chicago u plamenu’, zatim Torrey DeVitto, (model i Karen Kerr iz serije ‘Beautiful People’) kao dr. Natalie Manning, pedijatrica hitne medicine, udovica čiji je suprug poginuo služeći u američkoj vojsci. Rachel DiPillo (Andie iz serije ‘Jane the Virgin’) tumači dr. Sarah Reese, studenticu četvrte godine medicine čija je strast patologija.

Colin Donnell (Billy Crocker u seriji ‘Anything goes’) igra dr. Connora Rhodesa, kardiotorakalnog stipendista. Brian Tee (‘Jurski svijet’, Wolverine’) našao se u roli Dr. Ethana Choia, rezervista mornarice, koji postaje načelnik hitne medicine s iskustvom sa zaraznim bolestima te koji se vratio u SAD nakon služenja na brodu supernosača američke mornarice. S. Epatha Merkerson (Anita Buren iz ‘Zakon i red’) tumači Sharon Goodwin, voditeljicu odjela za pacijente, Oliver Platt (najveća zvijezda serije) je dr. Daniel Charles, šef psihijatrijskog odjela, Marlyne Barrett (Nerese Campbell iz jedne od najboljih serija svih vremena - ‘The Wire’) našla se u ulozi Maggie Lockwood, glavne medicinske sestre. Norma Kuhling (Mitchel iz nezavisnog filma ‘Fourteen’) dobila je ulogu dr. Ave Bekker, kirurginje za traume.

Dominic Rains (Kasius iz ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’) je dr. Crockett Marcel, suradnik kirurga trauma, Steven Weber (Brian Hackett iz serije ‘Wings’), dr. Dean Archer kirurg za traume, a Guy Lockard (Lewis iz ‘Chicago u plamenu') tumači dr. Dylana Scotta, liječnika pedijatrijske hitne medicine, bivšeg policajca. Kristen Hager (Nora Sergeant iz SF serije ‘Being Human’) je dr. Stevie Hammer, Jessy Schram (Hannah Griffith iz serije ‘Veronica Mars’) u roli je dr. Hannah Asher, liječnice službe opstetricije i ginekologije, dok Luke Mitchell (Chris Knight iz serije ‘Neighbours’) tumači dr. Mitchella Ripleyja.

Vrhunska dramska serija ‘Hitna: Chicago’, koja će gledatelje napetošću prikovati uz male ekrane, na rasporedu je od sljedećeg ponedjeljka, svakim danom u 19.10 sati na kanalu RTL2.