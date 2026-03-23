Zaručila se Renata iz 'Braka na prvu': Romantična prosidba 'pala' na egzotičnim Maldivima

Renata Dojčinović, javnosti poznata po svom sudjelovanju u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', podijelila je na svom Instagram profilu vijest o zarukama s dečkom Ivanom Čavlovićem. Objava je snimljena na jednoj od najpoželjnijih svjetskih destinacija - Maldivima. Njezina objava, koja se sastoji od niza profesionalno snimljenih fotografija, brzo je privukla pažnju prijatelja i pratitelja, koji su s oduševljenjem dočekali sretnu vijest. Kroz pet pažljivo odabranih slika, par je ispričao priču o jednom od najvažnijih trenutaka u svom životu.

Serija fotografija, koje možete pogledati ovdje, započinje prizorima snimljenim u "zlatni sat", netom prije zalaska sunca, stvarajući čarobnu atmosferu. Čini se kako je par unajmio profesionalnog fotografa, koji je zaslužan za hvatanje ovih nezaboravnih trenutaka.

Priča se nastavlja nakon zalaska sunca, kada se scena seli na privatnu večeru na plaži. Četvrta fotografija, snimljena preko Ivanovog ramena, prikazuje Renatu kako ga ozareno gleda dok joj on drži ruku. Na njenoj ruci jasno se vidi blistavi zaručnički prsten, a pokraj njih na stolu stoji otvorena kutijica za nakit, svjedočeći o netom izrečenom "da".

Komentari otkrili da se čekao pravi trenutak

Objava je u kratkom periodu izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a komentari su se nizali jedan za drugim. Gotovo svi su bili ispunjeni čestitkama, od jednostavnog "Čestitam" do srdačnih poruka podrške.

Ipak, jedan se komentar posebno istaknuo i dao naslutiti pozadinu njihove ljubavne priče. "Bilo je i vrijeme", napisao je jedan od prijatelja, sugerirajući da je par u dugogodišnjoj vezi te da su njihovi bližnji s nestrpljenjem iščekivali ovaj korak.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat kruzerom doplovio u bakarski zaljev: 'Fenomenalan osjeća, srce ko karfiol'