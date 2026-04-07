TKO PREŽIVI, KUHAT ĆE

Zaljubljenica u prirodu i gurmanka Aneta Di Doi stiže u 'Igru chefova'

Zaljubljenica u prirodu i gurmanka Aneta Di Doi stiže u 'Igru chefova'
Foto: RTL Promo

U ponedjeljak, 13. travnja u 21.15 na male ekrane stiže novi RTL-ov show, kulinarski spektakl 'Igra chefova'. U njemu će timu vrhunskih mentora, koji čine Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić, svoje kulinarske sposobnosti pokazati profesionalni kuhari, ali i strastveni amateri, a jedna od njih je i Primoštenka Aneta Di Doi, zaljubljenica prirodu i velika gurmanka

7.4.2026.
11:19
Hot.hr
RTL Promo
Majka troje djece, 38-godišnja Aneta Di Doi radi kao hostesa na brodu, a upravo je na poslu shvatila da u kuhanju uživa, ali i da je u kuhinji talentirana i maštovita.

Foto: RTL Promo

"Nitko me nije učio kuhati, sve sam radila po nekom osjećaju ili nakon što bih pogledala određeni video pa dobila ideju", iskreno kaže Aneta i dodaje kako je njezin prvi izlet u kulinarstvo bio vinski šato, to jest zavajun, te da je već tada počela improvizirati i eksperimentirati.

"Definitivno više volim improvizirati nego strogo slijediti upute. Najljepše je kada se nešto lijepo slučajno dogodi. Samo treba slušati svoje osjećaje", dodaje vesela Primoštenka.

Foto: RTL Promo

Aneta priznaje kako ju je u show prijavio prijatelj, a radoznalost ju je potaknula da se odvaži i sudjeluje.

"Od showa definitivno očekujem novo iskustvo, poznanstva i nova znanja", dodaje Aneta, koja za sebe kaže da je opuštena i uvijek nasmijana, i u kuhinji i izvan nje.

Snimanje nije uvijek lagano i opušteno pa Aneta ne skriva da je tempo ponekad naporan, ali dodaje: "Ekipa na snimanju je super tako da je sve skupa jedno jako interesantno i zabavno iskustvo. U životu treba izaći iz zone ugode i isprobati nove stvari ma koliko smatrali da nismo za to. Već time što se odvažimo pokušati, pobjednici smo sami za sebe."

'Igru chefova' pratite od ponedjeljka, 13. travnja od 21.15 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Igra ChefovaTvRtlVoyo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
